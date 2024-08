Omicidio Sharon Verzeni, ha confessato l'uomo in bici di 31 anni Moussa Sangare. E l’ipotesi serial killer del criminologo Maritati: “La stessa mano che ha ucciso Yara...”

Per l’omicidio di Sharon Verzeni, nelle ore scorse, è stato fermato un uomo. Si tratta di un 31enne italiano, ed è la persona che appare nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza mentre, in bicicletta, si allontanava velocemente dal luogo dell'omicidio. Può davvero essere lui l'assassino? In queste ore avrebbe confessato di essere lui l'autore materiale del delitto. Moussa Sangare, italiano di origine familiare del Mali, residente a Suisio, in provincia di Bergamo. Sanagare ha confessato di aver ucciso Verzeni: "Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa". E non avrebbe alcun legame con la vittima. Intanto le piste e le ipotesi prese in considerazione sono molte. Ad esempio in Italia di serial killer si è sempre parlato poco e male, e quasi sempre in assonanza con il Mostro di Firenze. Questo al contrario degli Stati Uniti, dove il fenomeno degli assassini seriali è un qualcosa di conosciuto e assorbito dalla società. È possibile che Yara Gambirasio, uccisa a soli tredici anni non molto lontano da Terno d’Isola (luogo dell'omicidio di Sharon) nel 2010, insieme ad altre donne morte tra il 2010 e il 2016 in circostanze misteriose, alcune accoltellate, siano state uccise dalla stessa mano? Che sia anche quella di una setta esoterica. A ipotizzare questa pista, che potrebbe collegarsi anche all’omicidio di Sharon Verzeni, il criminologo e giornalista Michel Emi Maritati: “L’uccisione di Sharon Verzeni, che finora fatica a trovare una pista chiara, riporta ad altri fatti avvenuti nelle zone del bergamasco. La cronaca nera non può escludere nessuna pista e ricordare le vittime come la giovane Yara Gambirasio”.