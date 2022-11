Torniamo un attimo al problema della scienza antidemocratica. (Questo articolo salta qua e là sui temi, ma dimostriamo al professor Burioni che non è l’unico intelligente della classe; andiamo avanti e vedrete che alla fine il discorso vi tornerà). All’inizio del suo famoso libretto La congiura dei somari Burioni scrive: «La scienza non è democratica. […] Una palla di ferro gettata in mare andrebbe invariabilmente a fondo, anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore a quello dell’acqua». A proposito di acqua, non si potrebbe essere meno profondi di così parlando di scienza. I problemi sono tanti, uno di questi riguarda l’idea malsana che Burioni ha della democrazia, considerata evidentemente come un mero fatto quantitativo. Per lui democrazia è “alzare le mani” e scegliere; dunque, se la scienza non funziona per alzata di mano (e anche questo non è del tutto vero, ma sarebbe troppo lunga da spiegare; potete leggervi i libri di un grande autore morto di recente, Bruno Latour), allora la scienza non è democratica. Peccato che vi sia, sempre, una parte anche di qualità da tenere a mente. Senza grandi definizioni e senza troppi giri di parole: democratico è ciò che fa da rete di salvataggio dell’umanità. Poi si vota. Sarò più diretto: è democratico il sistema di contrappesi che ha permesso alla scienza di essere ciò che è. Questo rende la scienza democratica in un senso molto specifico: la scienza non si farà per alzata di mano, ma è il prodotto, nel suo insieme, di un’originaria alzata di mano. E visto che le mele non cadono troppo lontane dall’albero, farla passare per una materia da ecclesia è totalmente sbagliato. La famosa orecchia che ascolta, senza la quale non vi sarebbe parlare. Chi come Burioni non riconosce la potenza democratica e originaria della conoscenza, non solo fa un cattivo servizio alla scienza stessa, ma dimostra di non averla capita. E lo dimostrerà nuovamente quando, rispondendo a critiche come la mia, dirà: “Io, scienziato, dovrei sentirmi dire cosa è la scienza da un non scienziato?”. Di più. La scienza non è che una componente della ben più importante democrazia. Senza scienza la democrazia collasserebbe, senza la democrazia la scienza non progredirebbe.