Dai no vax ai benpensanti di Repubblica e La Stampa: l’Italia è piena di analfabeti scientifici in ogni fazione

In Italia c’è un problema: l’analfabetismo scientifico. Non è un dramma solo italiano. Il fisico Lawrence Krauss lo ha rilevato più volte in America. Qualcuno è più analfabeta scientificamente di altri, anche per via di una mancanza di fiducia di fondo verso la ricerca scientifica. In uno studio del Pew Research Center si mostra come la destra sia molto meno incline ad accettare ciò che dice la scienza, indipendentemente dall’argomento e dallo Stato (in USA particolarmente, ma l’Italia non scherza). Ma è una tendenza generale e non basta accusare chi è a destra. A sinistra fanno uguale. Nel corso di questi ultimi due anni sono usciti libri e articoli di esponenti della sinistra contro i vaccini, contro l’idea che questa pandemia fosse qualcosa di davvero tragico per la salute, cose così. Qualche nome: Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Ugo Mattei, in parte Franco (Bifo) Berardi. Finiscono in un unico calderone, con il medico delle alghe Stefano Scoglio, con i negazionisti e i no-vax storici come Luc Montagnier, con Massimo Mazzucco e una schiera di persone dedite, negli ultimi anni, a mettere in dubbio qualsiasi “versione ufficiale”. Dove sta il problema? Intanto nell’assenza di verità nelle loro affermazioni (o nella maggior parte di esse). Qualche anno fa uscì in Italia un libricino del filosofo americano Harry Frankfurt, Stronzate. E proprio nel primo si ribadiva l’importanza di dire la verità. Purtroppo queste persone non dicono la verità (spesso credono che la verità, semplicemente, non esista). Dov’è l’atteggiamento antiscientifico? Montagnier è stato uno scienziato, persino un Nobel? Come ricorda Massimo Polidoro in Pensa come uno scienziato la scienza dovrebbe stimolare il giusto atteggiamento (lo ha detto pure Alberto Angela al funerale del padre). Non si tratta di essere fisici, medici, o maghi, ma di ragionare come ragionano i fisici e i medici nella vita di tutti i giorni; non come i maghi. Tuttavia c’è un’altra faccia della medaglia. Per ogni no-vax, negazionista e antiscientista, c’è chi, per pubblicizzare la propria posizione filogovernativa a tutti i costi e la propria cultura scientifica da scuola media, insulta, offende, e abusa di questioni scientifiche per fini ideologici. Sui giornali questo atteggiamento si spreca, così come in tv. Peccato che in Italia il dibattitto si polarizzi tra queste due posizioni di segno opposto, ma uguali. Insomma, il problema non è soltanto non dire la verità, ma anche come la si difende. Facciamo qualche esempio.