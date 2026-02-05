Perché Jeff Bezos ha licenziato 300 giornalisti dal Washington Post? I razzi, lo Spazio e Amazon valgono più dell'informazione...

“Sono appena stata licenziata dal Washington Post mentre mi trovo in una zona di guerra”, ha scritto su X Lizzie Johnson, ormai ex corrispondente di guerra e reporter investigativa del Washington Post, che fino a pochi giorni fa stava seguendo dall'Ucraina il conflitto tra Kiev e Mosca. "Non ho parole. Sono devastata", ha aggiunto la giornalista che, suo malgrado, fa parte delle circa 300 persone licenziate dalla proprietà del quotidiano statunitense. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal New York Times: il Wp, come è anche conosciuto il Washington Post, ha comunicato ai dipendenti l'avvio di una serie di licenziamenti su larga scala. Si tratta di un taglio pesantissimo che, a meno di dietrofront dell'ultim'ora, andrà a decimare la copertura di tre desk: sport, notizie locali e, soprattutto, esteri. Toccherà il 30% dei dipendenti. Tra questi, saluteranno le loro mansioni personale del reparto commerciale e oltre 300 dei circa 800 giornalisti totali. Chi ha preso una simile decisione? Jeff Bezos, il proprietario del giornale, lo stesso che lo ha acquistato nel 2013 per 250 milioni di dollari. Pare che negli ultimi anni il quotidiano abbia dovuto fare i conti con un forte calo degli abbonamenti e del traffico web. Tradotto: Bezos, diventato uno degli uomini più ricchi del mondo grazie alla vendita di prodotti online, non ha ancora capito come costruire e gestire una pubblicazione redditizia sul web.