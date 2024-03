Perché l’inchiesta dell’Espresso alla Ferragni non è stata affidata a Carlo Tecce, che aveva fatto lo scoop sull’impero economico dell’influencer?

Leggendo l’inchiesta de L’Espresso su Chiara Ferragni e le sue società viene da pensare innanzitutto: tutto qui? Non è che si è fatto tanto rumore per nulla? I cacciatori di bilanci, gli esperti di carte, visure e passaggi societari cui non sembrava vero di potersi dedicare al fenomeno pop per eccellenza in Italia, abbandonando la grigia ricerca nell’alveo delle partecipate e dai capitalisti salottieri, sono rimasti delusi. Il titolo provocatorio e divisivo con Ferragni-Joker (nel bene e nel male, purché se ne parli) produce un servizio non all’altezza. Non ce ne voglia la giornalista Gloria Riva, ma più che un’inchiesta approfondita e scottante emerge un ottimo e ben documentato lavoro di ricerca su passaggi, documenti, bilanci e visure. Cosa ci dimostra il tutto? Che come ogni persona facoltosa Chiara Ferragni sfrutta gli artifici legali della creazione di società, di divisione delle attività e di costruzione di holding per coprire, gradualmente, il suo utile. Questo la Riva, la giornalista che realizza il servizio, lo pone attivamente in evidenza. E il suo lavoro è indubbiamente certosino e preciso nel portare fuori, per esempio, la retribuzione molto squilibrata tra i dipendenti di Tbs Crew, Fenice e le altre società della galassia dell’influencer di cui vi avevamo parlato su questo colonne e quella di Fabio Maria Damato, il “regista” della crescita aziendale del brand Ferragni. Ma di “lato oscuro” si vede molto poco, se con questo lato si intende tutto ciò che ha a che fare con eventuali doppiogiochismi, elusioni e via dicendo. La notizia importante che emerge, tra tutte, è quella dell’enigma sul passaggio di quote del 45% della Tbs in pancia alla Esuriens di Pasquale Morgese, produttore terzista di abbigliamento basato in Puglia, riacquistate nel 2021 da Ferragni stessa, anche se una quota analoga risulterebbe da atti notarili ancora intestata all’ex socio dell’imprenditrice, Fabio Pozzoli. Ma dal servizio non è dato sapere se esistano altre visure o se i diretti interessati siano stati avvisati di quella che, ad ora, è possibile considerare una semplice svista. Insomma, un lavoro che avrebbe meritato forse un maggiore approfondimento nonostante diverse piste buone. Leggendo il numero della rivista di Donato Ammaturo, a ben guardare forse la copertina l’avrebbe meritata il servizio di Carlo Tecce sui discutibili silenzi italiani e di molti politici sulla torsione autoritaria dell’Azerbaijan di Ilham Alyiev, nostro alleato che riforniamo di investimenti e accordi commerciali in cambio del prezioso gas.