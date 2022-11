«È sempre più difficile trovare tecnici preparati, la ricerca di un candidato può durare anche sei mesi, quindi meglio aprire le porte dell’azienda alle scuole, anche ai giovanissimi per far capire cosa vuol dire essere un programmatore di sistema o muovere una macchina automatizzata». Sono queste le parole con cui Fabrizio Felippone, ceo di Project Automation e vicepresidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda, descrive l’attuale situazione occupazionale in Lombardia. Una forte domanda di competenze scarsamente corrisposta da un’offerta di professionisti nel settore metalmeccanico. D’altronde una recente ricerca, Progetto nuove competenze meccatroniche, condotta da Assolombarda Milano Monza Pavia e Lodi, conferma il giudizio di Felippone. C’è un problema di cambio generazionale che le aziende avvertono sempre più pressante. La richiesta di operai specializzati è altissima ma non si trova personale. L’anno scorso in Lombardia ci sono state 54.420 nuove assunzioni in aziende meccatroniche, in gran parte assemblatori e cablatori (28,8%), attrezzisti per macchine utensili (30%) e operai in grado di gestire macchine utensili automatiche o semiautomatiche (38,64%).