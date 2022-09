«La Repubblica di Napoli» riporta la notizia che ai concorsi per diventare netturbini, nel capoluogo campano, saranno presenti 1.232 candidati laureati su 26mila candidati in tutto, 10mila dei quali con diploma superiore. Tutto questo per 500 posti disponibili. Alla faccia dei “terroni che non vogliono lavorare”. Abbiamo chiesto al sociologo del lavoro Domenico De Masi cosa ne pensa, quali siano le cause, di chi sia la colpa e se ci siano soluzioni in vista. Ma il quadro è nero, soprattutto se tutte le forze politiche – a eccezione del Movimento 5 Stelle – attaccano il reddito di cittadinanza.

Cosa ne pensa di oltre 1.200 laureati che cercano un posto come netturbini a Napoli?

Ci sono varie considerazioni da fare. Sogno un mondo in cui tutti siano laureati, netturbini compresi, ma non siamo ancora a quel punto. La laurea è un privilegio, perché riguarda appena il 23% dei cittadini. La laurea è un titolo che discrimina, anche se è giusto che lo testimoni. A Napoli il problema è la disoccupazione giovanile. Se in Italia la media è l’8,8%, a Napoli supera il 10%. Se il 20% dei giovani è disoccupato, a Napoli supera il 30%. La spinta a partecipare a questi concorsi è oggettiva ed evidente. L’unica attenuante è che il lavoro del netturbino non è quello che abbiamo incamerato nel nostro immaginario collettivo. Io stesso ho invitato alcuni miei studenti di sociologia a partecipare, qualche anno fa, al concorso a Roma. Non è una cosa così disdicevole come si crede. Poi che i genitori non laureati, che si dissanguano per far studiare il figlio, sognandolo come un professionista di successo, lo vedono a fare il netturbino, la cosa non è affatto bella.

Qual è la causa?

Proprio il tasso di disoccupazione. È una dei vari elementi che ci danno l’immagine della Campania. Lei deve sapere che la Campania è una regione paradossale. Ha un patrimonio incredibile, un paesaggio meraviglioso. Eppure ha un prodotto interno lordo che è la metà di quello della Lombardia. Qualcosa non funziona a livello locale, soprattutto perché i migliori se ne sono sempre andati. Un darwinismo alla rovescia.

E la classe dirigente locale?

È scelta dai cittadini più in base al clientelismo che non sulla base della competenza. Oggi esce un libro, Il monarca, a cura di Massimiliano Amato e Luciana Libero, che ripercorre gli anni di gestione della Campania da parte di De Luca. Lo legga.