Protesta dei trattori, partiti populisti, elezioni europee: c'è aria di rivoluzione? Il politologo Tarchi smorza gli entusiasmi (o le preoccupazioni): "Il Movimento 5 Stelle ha fallito"

Professore, che cosa succederà alle prossime elezioni europee? Saranno rispettate le previsioni dei sondaggi o a suo avviso potrebbero esserci delle sorprese?

Non vedo all’orizzonte avvenimenti tali da sconvolgere il panorama. Certo, nelle elezioni europee, da molti tuttora considerate di importanza secondaria, spesso emerge in un certo numero di cittadini il desiderio di esprimere un voto di protesta o di avvertimento nei confronti dei partiti per cui avevano votato, ma l’alto tasso di astensione, che si può immaginare elevato anche in questa occasione, riduce la portata del fenomeno.

Dovessimo fare una radiografia del governo Meloni, come sta oggi l’esecutivo? E sul fronte delle opposizioni chi sarà la nemesi di Meloni?

Non se la passa male, vista l’inconsistenza delle opposizioni e il relativo equilibrio fra le sue componenti. Forza Italia (soprattutto) e Lega vorrebbero ridurre il potere di veto di Meloni, ma non possono tirare la corda perché non avrebbero sponde né paracaduti in caso di rottura, quindi i loro distinguo rimarranno puramente verbali. Non si vedono nemesi all’orizzonte. E fra Calenda e Renzi, così come fra Conte e Schlein, c’è da capire se ci sarà un vincente o solo perdenti.

Tra “destra” e “sinistra” c’è spazio in Italia per nuovi partiti o movimenti? Magari partiti anti-sistema o schegge impazzite capaci di fare un boom inaspettato...

Ne dubito. La grande occasione di smantellare il bipolarismo l’ha avuta il Movimento Cinque Stelle, e l’ha sprecata nell’arco di poco più di una legislatura, con il ripiegamento sull’ambigua posizione sospesa fra progressismo e populismo in cui si sta barcamenando. Il fallimento di quell’ipotesi indebolisce le prospettive di chi aspirerebbe a seguirne le orme. Forse, nell’insieme, le liste “anti-sistema” o di protesta potranno raggranellare un gruzzolo più consistente che in passato, ma che a causa della dispersione non peserà granché, se non quasi niente.

Fuori dall’Italia notiamo interessanti dinamiche politiche e sociali. In Germania Afd sta crescendo nei sondaggi (e c’è chi parla pure di una Brexit in salsa tedesca). Ci sono poi le proteste degli agricoltori, feroci in molti Stati europei. È in corso una rivolta del popolo contro le élites?

Non esageriamo. Il caso tedesco è interessante, anche perché, per reazione, ha fatto nascere il primo vero partito populista di sinistra, quello di Sahra Wagenknecht, che potrebbe modificare gli assetti del sistema partitico. Ma di qui ad immaginare un Brexit in salsa bavarese o renana, ce ne corre. La protesta degli agricoltori rischia di replicare la dinamica dei gilet gialli: rabbia, proteste, tensioni, scontri con le istituzioni e poi ripiegamento. Le condizioni perché una protesta sociale sfoci in una rivolta politica diffusa, per adesso, in Europa non ci sono.