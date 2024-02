Il generale Vannacci spacca Sanremo e la politica: “Mengoni con la gonna? Siamo liberi di prenderlo in giro. Ci vogliono imporre un modello, ma sono una minoranza”. E per la prima volta ammette: “Sì, forse mi candido e…”

Generale Roberto Vannacci, cosa pensa degli outfit che vediamo sul palco di Sanremo?

Penso che prima di tutto ci sia la libertà, per cui ognuno deve poter fare quello che vuole. Al contempo però ciò non mi impedisce di pensare che ci sia un tentativo di imporre un determinato modello all'interno della nostra società.

Che tipo di modello è?

È un modello che rappresenta le minoranze. In giro per la città e per i paesi i signori di Sanremo noi non li vediamo. Penso quindi che ci sia questo forte tentativo di imposizione che purtroppo ormai continua da anni. Perché a Sanremo continuiamo a vedere delle espressioni e delle manifestazioni di questo tipo. Fermo restando che sono liberi di farlo e che ognuno però ha anche il diritto, che ci è ancora concesso, di cambiare canale, ritengo che comunque su una televisione di Stato e su un programma che si dovrebbe rivolgere soprattutto all'intera massa dei cittadini, si dovrebbero evitare le esagerazioni che vediamo.

Si sta riferendo a Marco Mengoni che indossa una gonna?

Ognuno è libero di indossare quello che vuole, ma non si stupisca poi Marco Mengoni se qualcuno ride di lui perché indossa una minigonna. Lui è libero di farlo perché non offende nessuno, ma è libera altrettanto la critica, o almeno così dovrebbe essere, perché nel mondo occidentale, a meno che non si abiti in Scozia, gli uomini non vanno in giro con la minigonna.

Però poi si rischia di essere tacciati di omofobia.

È su quello che dobbiamo lottare e su cui ho basato un capitolo del mio libro. Così come c'è la libertà di vestirsi come si vuole, deve essere altrettanto libera la possibilità di esprimersi criticamente nei confronti delle persone che non rispettano quelli che sono i canoni che da anni, se non da sempre, caratterizzano la nostra società.

Ovvero?

Che la minigonna non venga usata dagli uomini non è una legge, ma una questione di costume. Se uno vuole cambiare il costume e vuole mettersi la minigonna è liberissimo di farlo, ma è altrettanto libera la restante parte della popolazione che lo può criticare, anche aspramente e anche con lo sberleffo. Perché andare in giro in quella maniera vuol dire, come minimo, voler deliberatamente attirare l’attenzione del prossimo.