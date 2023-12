Putin come Netanyahu? Ecco perché in realtà ognuno è l'Hitler di qualcun altro, compreso Erdogan

Hitler è preso come allegoria del male assoluto, e fin qui ci siamo. Ciascuna delle parti politiche hitlerizza l'altra, per santificare se stessa. Tutto regolare. La controparte fa lo stesso, e scarica a sua volta un Adolf addosso a chi glielo aveva tirato, come quando da bambini si giocava a "ce l'hai". L'ultimo che rimane con Hitler in mano ha perso. Ma il gioco non finisce e si può sempre ricominciare. L'arte ludico-politica di scaricare Hitler non ha come conseguenza, il che è stato osservato, il fatto di rivalutare la figura del dittatore nazista; se tutti sono Hitler, Hitler non è più nessuno. Non è così. C'è una questione più sottile che vale la pena osservare, ovvero che ogni accusa di nazismo rivolta all'avversario ha almeno un argomento ragionevolmente valido, ed è questo il fattore che trasforma ogni dibattito geopolitico in un'agonia potenzialmente infinita di incazzature e prese di posizione irremovibili. Come diceva la Arendt nel suo libro: “Una cosa è scovare dai loro nascondigli i criminali e gli assassini, e un'altra è trovarli fiorenti e onorati nel regno della vita pubblica”. Ognuno è davvero l'Hitler di qualcun altro: le relazioni politiche sono sempre espressioni di un potere che non può fare a meno di un Nemico da ritrarre come il Male assoluto.