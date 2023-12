Rendiamo merito a tutto lo sporco lavoro di Selvaggia Lucarelli sullo scandalo Ferragni-pandoro-uova di Pasqua. Ecco tutta la storia

La leva ottimale per farlo? Il “capitalismo della filantropia”. Tema discusso da tempo nel mondo anglosassone che prova a unire buoni sentimenti morali, immagini virtuose e consumismo. In un intreccio tra visione sociale dell’economia e neoliberismo che ipoteca al consumo il potere di sbloccare i doni per i più bisognosi. Un’immagine che siamo abituati a vedere nelle pubblicità e che il caso Balocco ha, forse definitivamente, infranto. Del resto, legare una campagna di donazioni al successo di una linea di prodotto è quantomeno fuorviante. Meglio, per un’azienda, provare a prendere due piccioni con una fava: ripagare la campagna solidale e migliorare la propria immagine con l’associazione a un influencer. Mentre per figure come Ferragni associarsi a campagne di marketing solidali consente di non compromettere l’idea di purezza associata agli influencer, che nascono proprio contro o in critica al sistema pubblicitario dei marchi come fenomeno indipendente e ne finiscono per diventare parte integrante. Ma è l’illusione di purezza degli influencer a dover essere messa da parte nel discorso pubblico: essi si muovono e agiscono come imprenditori di loro stessi, avendo come arma la visibilità. Lo scoop di Selvaggia Lucarelli è sicuramente ottimale giornalisticamente, ma moralmente finisce solo per confermare i sospetti di tutti. Ovvero la strumentalità della solidarietà. Che oggi imbarazza Ferragni, ma appare come un problema del sistema legittimato dalla scelta dei consumatori. Insomma, l’idolo dei progressisti italiani è simbolo del capitalismo nella sua versione più moderna, quello dell’immagine. E i fatti continuano a dimostrare questa singolare contraddizione. Ma in questo mondo d’oggi non c’è più molto di cui stupirsi. E non è finita, perché anche Fedez è nel mirino di Selvaggia Lucarelli.