Rita Dalla Chiesa sul dossieraggio ricorda il padre: “Mai parlato con i giornalisti”. E sulla Schlein (“inesperta”) e la crescita di Forza Italia…

Quanto si avverte la mancanza di Silvio Berlusconi a destra?

Molto. Ci manca quello che Gasparri chiama "il berlusconismo". Ci manca l'entusiasmo che lui aveva nell'affrontare anche le sfide più disperate, ma lui lo faceva trascinandoci e con il sorriso. Era un uomo estremamente positivo, non c'è mai stata una volta in cui abbia pensato di non riuscire a fare qualcosa. Quello che voleva fare lo ho sempre fatto. L'ho visto sorridere anche quando gli hanno tirato la statuetta sui denti, per cui era un uomo pieno di vita, di risorse e soprattutto credeva molto in sé stesso e in Forza Italia. Forza Italia era il suo grande gioiello prezioso.

Nella Maratona Mentana c’era chi non ha apprezzato il fatto che Giorgia Meloni avesse fatto il comizio in Abruzzo perché è presidente del Consiglio. Ma Enrico Mentana ha ricordato che è comunque la leader di un partito.

Perché i giornalisti che partecipano a questi talk non si rendono conto. Io ho cominciato a vedere la maratona di Mentana e mi sono accorta che all'inizio, quando sembrava ancora che ci potesse essere un margine tra Marsilio e D’Amico, li ho visti pimpanti e contenti. Però, più si andava avanti e più le loro espressioni cambiavano. Li capisco perché se ci fossi stata io avrei fatto lo stesso, ma non avrei aggredito gli avversari. È questa la differenza. Poi fa ridere che loro si siano messi tutti insieme per perdere, ma quanti erano? Tutta l'opposizione possibile unita per perdere di sette punti.

Come viene vissuto da lei e da Forza Italia il caso del dossieraggio?

Trovo che sia una cosa terribile, di cui si vuole sapere e capire di più. Io non penso che un solo tenente della Guardia di finanza, da solo, possa permettersi di fare tutto quel lavoro. Il cittadino qualunque si sente di non avere più sicurezza.

Siamo in una sorta di Grande Fratello?

Certo. C'è l'occhio del Grande Fratello che vigila e che guarda, peccato che a differenza del programma, alcune cose non si possano tagliare. Mi auguro che tutto ciò si risolva al più presto, anche se non credo che sarà così. Quando l'ho sempre detto che siamo tutti controllati dai nostri dispositivi telefonici, ma non è neanche giusto dire “io non ho niente da nascondere e possono intercettarci quando voglio”, perché questo significa essere in uno stato che non ti protegge.

Molti giornalisti parlano di libertà di stampa.

Non mi sembra proprio. Loro tendono a buttarla sulla libertà di stampa perché gli conviene. Forse sarebbe meglio dire che è un problema di libertà, senza aggiungere la parola stampa. Io ho vissuto in ambienti militari e in ambienti dove di determinate cose si sente parlare e che quindi non mi sono sconosciute. Mentre mi è del tutto sconosciuta questa sensazione di non libertà che mi destabilizza. Mi ricordo di quando mio padre comandava la compagnia di Milano tutti i giornalisti lo chiamavano per avere informazioni.

E lui come reagiva?



Non parlava mai con i giornalisti. Quando lui rilascio la famosa intervista a Giorgio Bocca e poi l'intervista televisiva a Enzo Biagi erano passati tanti anni e papà aveva un'altra posizione in quel momento, era prefetto di Palermo. Ma papà quando conduceva le indagini non ha mai permesso a un giornalista di potergli fare un'intervista e questo i vecchi giornalisti lo sanno.

C'è un episodio in particolare che si ricorda?

Sì, andavo spesso con papà a mangiare in un ristorante di pesce dove andava anche Gianni Brera, che si occupava di sport, ma cercava comunque di chiedergli sempre qualcosa. Mio padre non ha mai parlato con nessuno, non voleva proprio. E aveva dato ordine a tutti i suoi uomini di non dare alcuna notizia ai giornalisti. Che io mi ricordi non c'è mai stata una fuga di notizie. C'era un modo diverso di intendere la sua professione e anche la professione dei giornalisti. Se i giornalistici riuscivano tanto di cappello, ma non si basavano sulle istituzioni o sui rappresentanti delle forze dell'ordine per strappare qualche notizia. Ci provavano ma con mio padre non ci riuscivano, per cui probabilmente si rivolgevano ad altri. C'era una correttezza nei confronti delle parti che oggi non c'è più. Oggi i processi si fanno sui giornali e non in tribunale. Sarà banale quello che dico, ma io non ne posso più di vedere i processi fatti sui giornali.