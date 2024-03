Ranucci: “Regionali in Abruzzo? Con l’europee l’informazione verrà imbavagliata”. E sul dossieraggio Di Pietro attacca: “Non è più una democrazia”

È il momento delle elezioni regionali in Abruzzo e per Giorgia Meloni ecco il timore di confrontarsi con l'ipotetica ascesa del centro-sinistra, replicando in questo modo lo scenario della Sardegna. Ospite in studio da Luca Sommi ad Accordi & Disaccordi, il giornalista d'inchiesta e conduttore dello “scomodissimo” Report Sigfrido Ranucci si è confrontato con il conduttore su una tematica più che mai attuale. Ovvero il motivo per cui tutte le volte che c'è un'elezione locale lo “sconfitto” assume una valenza quasi esclusivamente locale, mentre il vincitore è portato ad assumere un prestigio nazionale agli occhi dell'opinione pubblica. C'è da considerare il fatto che, almeno stavolta, l'Abruzzo viene visto più come un banco di prova dell'efficienza politica della destra che altro. La stessa sconfitta in Sardegna è stata derubricata dalla premier a mero incidente di percorso, dovuto all’errore di aver sottovalutato lo scarso appeal della candidata. Ma anche, perché no, alla staticità di una classe politica che credeva che il popolo non si appellasse al cambiamento dopo lo scossone degli scontri di Pisa. “È sempre la stessa storia. Ammettere la sconfitta da parte di una classe politica più ampia è sempre complicato. Quello che si nota è la grandissima confusione che regna nel nostro paese sotto questo punto di vista. Bisogna anche capire come andranno le Europee, quello sarà il vero test. E non solo. Ritengo che quello sarà un momento molto difficile per l'informazione... probabilmente un tipo di informazione verrà derogata e un'altra, quella vera, verrà imbavagliata”. Ranucci dedica un ampio spazio del suo intervento al conflitto Russo-Ucraino. Ora che le elezioni negli Stati Uniti sono alle porte e che anche Putin ha ammesso “che preferirebbe Joe Biden” a guidare l'America, il vero dilemma è come e se cambierà il sostegno (anche in fatto di armamenti) all'esercito di Zelensky. Anche se la deriva dell'isolazionismo degli Stati Uniti è sempre più tangibile, per Ranucci Vladimir Putin sta mentendo: “Non è vero che Putin preferisce Biden. Basta andare indietro nella storia per capire quanto la Russia abbia appoggiato Trump proprio per cercare di scardinare l'Europa”.