Rudy perde il pelo ma non il vizio? Le accuse della nuova compagna dopo la condanna per l’omicidio di Meredith

Al centro della sinistra scena è tornato un volto tristemente noto alla cronaca sanguinaria. Parlo di Rudy Guede, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher consumato il 1° novembre 2007 a Perugia. Tornato libero dopo tredici anni di reclusione, l’ivoriano, oggi trentaseienne, avrebbe colpito ancora. L’uomo è stato raggiunto da gravi provvedimenti cautelari. Rudy è infatti accusato di maltrattamenti, lesioni e violenze nei confronti dell’ex fidanzata ventitreenne. I fatti farebbero riferimento all’estate appena trascorsa. Il Gip di Viterbo ha confermato nella giornata di ieri il divieto di avvicinamento a 500 metri e la misura del braccialetto elettronico nei suoi confronti a seguito dell’interrogatorio di garanzia. Un interrogatorio zeppo di “non ricordo”. Anche sotto questo profilo niente di nuovo sotto il sole. Un film già visto, con un finale meno devastante. Per fortuna. Il riferimento è chiaramente al delitto di Perugia. Certo è che, mai come in quella vicenda, è stata ardua impresa far coincidere la verità processuale con quella fattuale. E forse l'impresa è pure fallita. Ma oggi la cronaca ci riporta comunque all’unico condannato per quel femminicidio, Rudy Guede. Una sorta di rivincita postuma degli altri due imputati per la morte di Meredith Kercher, Amanda Knox e Raffele Sollecito? Difficile anche questo. Ciò che invece è inconfutabile è che l’ivoriano è stato l’unico ad ammettere di essersi trovato sulla scena del crimine nei concitati momenti in cui Meredith veniva uccisa. Ma allo stesso tempo ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento nella fase omicidiaria. Eppure, l’ha violentata. l’ha ammazzata e poi si è dato alla fuga. Dopo averle gettato addosso un piumone. Considerazioni passate in giudicato. Facciamo un rapido passo indietro. Con la scelta del rito abbreviato, Rudy è stato condannato in via definitiva a sedici anni e sei mesi di carcere proprio per il delitto Kercher. La responsabilità di Rudy era stata infatti affermata in termini di concorso con altri. Omicidio volontario in concorso. Ma in concorso con chi? Visto come è stata archiviata la questione, in concorso con sé stesso. Una contraddizione in termini, non solo giuridici. Resterà un mistero. E lo rimarrà al di là di ogni ragionevole dubbio. Dato che Knox e Sollecito, invece, dopo quattro anni di carcere e plurimi gradi di giudizio, sono stati assolti per non aver commesso il fatto.