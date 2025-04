Se volete capire davvero il pensiero di Papa Francesco leggete la sua ultima enciclica “Dilexit Nos”, non fate politica: il messaggio di Bergoglio? “Bisogna fare innamorare il mondo e…”

Forse è andato oltre, in quanto ha sostenuto che l’uomo di buona volontà, desideroso di bene, ma immerso in un tortuoso cammino di fede, non può essere giudicato poiché nessuno può ritenersi tanto cristiano e vicino alla Verità da poter giudicare l’altro. È la forza invincibile della misericordia e della carità. Il nostro perdono può avvenire soltanto quando ci riconosciamo uomini o donne da perdonare; è importante comprendere che non si deve essere indulgenti con sé stessi perché diventeremo inflessibili con gli altri, mentre se siamo fermi con noi stessi diventeremo misericordiosi con il prossimo (190). Dobbiamo allora imitare Cristo perché la misericordia è un Suo dono: credo che l’immagine più conforme al pontificato di Francesco sia quella del buon ladrone, egli ha voluto essere come Cristo sulla croce, il quale perdonò e portò in paradiso il criminale, il misero, l’indisciplinato, il debole e poi il povero, l’indegno e l’emarginato. Così, risulta fondamentale l’amicizia con Cristo, intima e personale, cor ad cor, con l’aiuto dei santi, attraverso cui l’anima si accorge della sua vera casa, «dove l’amore regna in pienezza» (105). Gesù è colui che ha cambiato la storia del mondo poiché ha reso più degno d’amore il più debole, il sofferente e il misero (170); è il principe della dignità umana, colui che ci ha amati per primo, l’unica persona che ha sopportato tanto dolore per la nostra salvezza e, essendo lui nostra origine, conosce l’infinito valore di ognuno di noi. Siamo all’interno di una tautologia dell’amore: amo colui che mi ha amato, colui che ha voluto rivelarsi, farsi vicino ed essere come noi. Egli “ha voluto amarmi con un cuore umano” (60), ha pianto e sofferto come noi. Ci ha amati per redimerci, ovvero per realizzare compiutamente la nostra natura perché soltanto nell’amore diventiamo ciò che siamo veramente (21-59).