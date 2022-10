Suicidio assistito, Stefano Gheller: “Meloni, passa una giornata con me”. E a Zaia: “Sono incazzato”

Dignità vorrebbe anche che, a prescindere dalla decisione di darsi la morte, a un disabile sia garantita un’assistenza economicamente sostenibile. Tu hai sollevato anche questo problema.

L’aspetto economico pesa tantissimo. Per uno come me serve assistenza h24. Non posso dormire, ad esempio, con la paura che il macchinario, per me vitale, a un certo momento in qualcosa non funzioni. Ma, mettiamo, anche per fare una vacanza: quest’estate sono stato a Bibione e Ravenna dopo che non ne facevo una da trent’anni grazie all’ex vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, che me l’ha pagata. È facile dire “devi vivere, devi andare avanti”. Per farlo ci vogliono gli aiuti economici. per tirare avanti sono stato molto tempo da solo, e ho usato i risparmi che mi avevano lasciato i miei genitori.

Di che cifre stiamo parlando?

Guarda, per la badante, solo per un weekend mi è stato chiesto 260 euro. Un weekend. E sempre per un solo weekend, 600 euro per un’infermiera.

Le spese di assistenza medica per la procedura di suicidio assistito la paga l’Usl 7, no?

Sì, però, per quanto riguarda la disabilità, ho dovuto ricorrere agli avvocati. L’Usl riconosce un massimo di 1000 euro. A Bologna ho conosciuto un ragazzo di Vibo Valentia come me, e ho scoperto che ne riceveva 4800. Mi sono incazzato. Ma come, nel Veneto ricco non ci sono soldi? Allora ho fatto istanza, e sono riuscito ad arrivare a 3000. Ma non mi fermo. Con l’aiuto dell’Associazione Luca Coscioni andrò avanti.

Una battaglia politica, non solo per te, dunque.

Esatto, non solo per me, ma per tutti coloro che si trovano nella mia situazione. Lo dirò a Luca Zaia, domani quando verrà qui.

Cosa gli dirai di preciso?

Che non è possibile che siamo fermi alle stesse cifre di vent’anni fa.