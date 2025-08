VENIER UCCISO PER POSSESSO? Cosa è emerso dall’interrogatorio della madre che ha confessato il maschicidio? Poi il sogno della Colombia, il ritorno di Maylin a lavoro e…

Si è tenuta la mattina del 2 agosto, poco dopo le 9, l’udienza di convalida del fermo di Lorena Venier, 61 anni, e di Maylin Castro Monsalvo, 30 anni, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine, Mariarosa Persico. Le due donne sono accusate dell’omicidio di Alessandro Venier, 35 anni, figlio di Lorena e compagno di Maylin, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento di Gemona del Friuli (Udine). A rappresentare le imputate sono gli avvocati Giovanni De Nardo per la sessantunenne, Francesco De Carlo e Federica Tosel per la trentenne di origine colombiana. Durante l’interrogatorio reso ieri agli inquirenti, Lorena Venier ha ricostruito i motivi che, secondo la sua versione, l’avrebbero portata al delitto. Il figlio Alessandro voleva lasciare l’Italia per trasferirsi in Colombia con la compagna Maylin e con la figlia di sei mesi. Una prospettiva che la donna, legatissima alla nipote, non riusciva ad accettare. Per lei, Maylin non era soltanto la compagna del figlio: l’aveva accolta come una figlia acquisita, le era stata vicina durante la depressione post-partum, l’aveva sostenuta nei primi mesi da madre. Ma secondo gli inquirenti, qualcosa in quel fragile equilibrio familiare si è spezzato.

Lorena Venier ha confessato di aver ucciso il figlio venerdì sera, di averne sezionato il cadavere e di aver riposto i resti in un bidone, ricoprendoli con calce viva per attenuarne l’odore. Una calce acquistata online, su Amazon, come riportato dal Messaggero Veneto, elemento che, se confermato, potrebbe rafforzare l’ipotesi di premeditazione. Il particolare che ha più colpito gli investigatori è quanto accaduto nei giorni successivi all’omicidio.