Jeremy Clarkson prova l’Audi Rs 3: “Vivace come un cucciolo”. Leggera? “Sì, ecco perché”. E sul prezzo…

Se la parola divertimento smettesse di essere una imprecazione nel mondo dell’auto, allora l’Audi Rs 3 sarebbe la prima macchina che tutti vorrebbero. Parola di Jeremy Clarkson, che dalle pagine del Times lancia la sua benedizione su quella che definisce una delle sportback più pazze – e divertenti – oggi sul mercato. Sembra proprio che la nuova Rs 3 sia stata costruita per il piacere di guida senza compromessi: stesso motore cinque cilindri turbo da 395 cavalli, ma ora con una gestione della trazione che permette di mandare fino al 50% della potenza dietro, e da lì… tutta su una sola ruota, se necessario. Il tutto per facilitare, secondo Clarkson, “una sana sessione di traversi nel parcheggio vuoto di un supermercato”. Ma attenzione, non è solo una questione di show. “Questa macchina ha più gomma davanti che dietro,” nota con sorpresa Clarkson. Una soluzione rarissima per un’auto stradale, ma voluta da Audi per rendere l’avantreno ancora più incisivo e lasciare che il retrotreno si muova liberamente. “Perché?” chiede retoricamente Clarkson. E risponde: “Perché è più divertente così.” Secondo l’esperto di auto, la Rs 3 rappresenta una risposta intelligente dell’industria automobilistica a un pubblico che cambia idea ogni cinque minuti: “Prima l’auto elettrica è la salvezza, poi diventa il nemico. I diesel erano cavalieri splendenti, poi si sono trasformati in mostri. Chi guida sportivo oggi è un delinquente, domani potrebbe essere un eroe ecologista.” Ecco perché, dice, le case non vogliono farsi trovare impreparate. Non si sa mai che la prossima moda sia proprio… tornare a guidare veloce, bene e con il sorriso stampato in faccia.