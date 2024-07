“Danza nel vento è un’emozione unica, che ferma il tempo”. La magica serata di Santa Teresa con Alessandra Celentano, l’ètoile Nicoletta Manni e Rossella Cardo incanta il pubblico

Lo spettacolo è proseguito con le danze di Julian Mackay, punta di diamante del balletto americano, che ha ammaliato il pubblico, intento a osservare le sue movenze in ammirazione. A sorpresa, dopo due ore di spettacolo, il corpo di ballerini e ballerine ha cambiato genere musicale, portando un ultimo saluto sulle note della frizzante Don’t Stop Me Now dei Queen, in compagnia di Rossella Cardo e Alessandra Celentano che ci ha poi detto: “Sono molto felice che la danza classica stia avendo il giusto merito”. Un’edizione decisamente riuscita anche quest’anno, che ha lasciato il segno.