“Il teatro può essere ancora un’arma rivoluzionaria”. L’intervista ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella per lo spettacolo “Fratto X” a La Milanesiana, tra David Lynch e il palco come un altare

Flavia Mastrella. Hai detto che i tuoi ‘habitat’, ossia piccoli mondi che nascono scollegati dalla drammaturgia, provengono da un sogno. Pensando a Fratto_X, che tipo di visione aveva anticipato la sua ideazione?

Flavia Mastrella: Si tratta di disegni con la luce. Con la macchina fotografica digitale facevo questi disegni sulle strade, come i fari, le gallerie, le luci nelle gallerie, i semafori, li usavo come pennarelli. Questo lavoro è durato due o tre anni ed era legato al ricondizionamento della fantasia visto che all’epoca avevo avuto un grande trauma e non riuscivo a razionalizzare la perdita di una persona cara così ho provato a fare questo lavoro nel buio. Ho trattato la luce nel buio per provare a uscirne fuori e, alla fine di questa ricerca, l’ultimo movimento è stato materializzare la luce, realizzare l’habitat e proporlo ad Antonio.

Che effetto fa portare in scena Fratto_X dopo quasi quindici anni? Cosa significa ‘fratto’, ci spiega il titolo di questo progetto teatrale?

Antonio Rezza: Innanzitutto, noi i titoli dei nostri spettacoli li mettiamo alla fine. Onestamente credo sia difficile spiegare uno spettacolo che la gente viene a vedere anche più volte proprio con la speranza di poterlo raccontare. Si tratta di uno spettacolo sulla manipolazione dell’essere umano a danno di un altro. È un tema universale. Fratto_X è del 2012, ma è attuale anche adesso, e lo sarà anche fra cinquant’anni, non invecchia, perché parla di stati d’animo che non prevedono un’attualizzazione; quindi, non so se ho risposto alla tua domanda ma il titolo, quel ‘fratto’ è perché c’è un estratto dello spettacolo in cui c’è una Santa Rita da Cascia che ipotizza come sarebbe il mondo senza orizzonte, un orizzonte visto come un fratto che divide ciò che sta sopra e sotto.

Flavia Mastrella: Beh, questi sono progetti che restano sempre vivi nella parte emozionale perché ogni lavoro che abbiamo fatto mette in gioco proprio la nostra esistenza, il nostro essere.

A proposito di ricezione, con i vostri spettacoli inusuali e controversi, avete mai avuto paura di non essere capiti? Ma soprattutto, vi interessa esserlo?

Antonio Rezza: Noi speriamo di non essere capiti, chi si fa capire da chi guarda è un imbecille. L’arte che viene capita è un imbroglio. Ti piace David Lynch? Capisci qualcosa di ciò che fa? Io mai e lo adoro per questo. Il fatto che non si capisca significa che Lynch ha lavorato per sé stesso. Ecco, io credo che questa cultura falsamente progressista che porta come alfieri della comunicazione, ad esempio, scrittori che si sono arricchiti coi soldi dei fascisti o scrittori sedicenti perseguitati, fin quanto ci sarà questa modestia, finché la sinistra continuerà a esprimere questi valori come modesti, è chiaro che ci sarà una deriva verso destra. Se la sinistra si fosse servita di noi, di Alessandro Bergonzoni, di Franco Maresco, di Roberto Latini, di tanti altri intellettuali liberi, se la sinistra avesse affidato il timone di una protesta a persone non affini a compromessi saremmo in un’altra situazione.

Flavia Mastrella: Noi lavoriamo così: prendiamo la realtà, la elaboriamo e senza saperlo la raccontiamo di nuovo. Quindi essendo un’operazione sincera, la nostra, sicuramente funziona. Certe cose ci accomunano, certe sensazioni, emozioni.