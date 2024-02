“La meraviglia del tutto”: un viaggio nella filosofia di Piero Angela, il principe umile della cultura italiana che ci ha fatto innamorare delle grandi domande sull’uomo e l’universo

Il libro è una crociera intellettuale e filosofica che tocca pressoché ogni isola di ogni arcipelago che la mente umana possa immaginare. Dalle origini della vita alla mente, dall’evoluzionismo alla crescita economica e, quindi, all’ecologia. E poi la libertà e, meravigliosamente, nel capitolo dedicato a questo tema, l’amore. Non è neanche lontanamente possibile sintetizzare tutto ciò che è stato scritto e, soprattutto, non è neanche lontanamente auspicabile. Questi libri sono testamenti per le future generazioni, lettere aperte, modi di stare al mondo che includono senza piantare addosso alle idee etichette modaiole. È la pura e semplice cultura al servizio della piazza, della gente che vuole ascoltare. Non serve sintetizzarlo, perché quelle parole, in quella forma, sono un gesto di amore profondo verso le capacità della mente e della cultura umane. Ma qualche aspetto possiamo provare a inquadrarlo. L’amore, appunto. Polidoro: “Prima di chiederti che cos’è l’amore, posso domandarti che cos’è per te l’amore?” Piero Angela: “Dovrei parlare di Margherita: senza di lei sarei perduto! A dicembre abbiamo festeggiato 66 anni di matrimonio. Lo sai che lei aveva solamente 19 anni e io 26, quando ci siamo sposati? È stato un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca in cui ci si dava ancora del ‘lei’, tu figurati!” Dunque le persone. Dunque l’esperienza. È come fare scienza con oggetti non scientifici, stesso stupore, stessa complessità (forse anche di più). E continua: “L’innamoramento, l’amore, il piacere sessuale sono appunto come il miele, una dolce trappola dell’evoluzione per creare negli esseri umani un forte rapporto a due che consenta la riproduzione”. Parla della monogamia, una struttura fondamentale della storia evolutiva e sociobiologica dell’uomo. Sarebbe da sempre la donna a dover scegliere possibilmente un solo maschio, per via dei meccanismi riproduttivi che, nel caso femminile, sono più lunghi e dolorosi (il travaglio e il parto) rispetto a quelli dell’uomo. Ma anche l’uomo è convenientemente monogamo: “Anche per lui la monogamia rappresenta un modello appetibile, perché attraverso l’innamoramento, e poi l’attaccamento, può costruire con una donna un rapporto d’amore intenso e stabile, che permette di realizzare qualcosa di molto importante: un nucleo familiare. Vale a dire, una grande impresa in cui amore, affetto, solidarietà e allevamento dei figli costituiscono uno straordinario percorso di vita, con tutto il loro contorno di gioie e sofferenze”. E poi l’amore omosessuale, identico a quello eterosessuale (che sembra replicare, per altro, la differenza dovuta ai genitali che si notava prima, con le donne lesbiche che tendono ad avere meno partner dei maschi gay). Un discorso che Piero Angela affronta con scioltezza e che, per questo, a volte potrebbe sembrare persino astratto. Così non è: “Quando queste passioni si vivono in diretta, si entra in una dimensione straordinaria in cui non contano più le domande, le teorie, ma un unico sguardo: quello della persona che abbiamo davanti”.