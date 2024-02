“Occhi feroci, occhi bambini” di Giulia Toninelli è la storia di Ayrton Senna e la vita di tutti quelli con un sogno

Non perché le donne abbiano delle caratteristiche intrinseche, oggettive, che vedi nella Formula 1 e ti fanno dire: no, non è uno sport per soli uomini. Ma perché ci sono molti modi di affrontare la vita. Uno di questi è raccontare storie. E le storie non sono mai per soli uomini o per sole donne. Allora so qualcosa in più della Formula 1. La velocità delle auto quando sono ferme e una storia. La storia di Beco, del suo primo maestro meccanico che, sì, credeva in lui, ma senza l'inutile fanatismo di chi punta a monetizzare la tua scintilla. Questo mi ha colpito. Immaginiamo sempre l'investimento su un giovane ragazzo, “traballante”, come lo descrive l’autrice, come un modo per mangiare soldi. Un progetto per avere la pancia piena. Invece vedi questo inizio, l'inizio di un campione come pochi, dove a comandare è, certo, una fame, ma di quelle che a nessuno interessa saziare. È la fame fine a se stessa, il correre fine a se stesso, il vivere fine a se stesso. Il vivere per vivere è quello dei campioni, anche fuori da una pista. È come lo scrivere per scrivere, l'amare per amare, il pregare per pregare. È tutto lì, in una risposta che non risolve niente: perché lo fai? Perché sì. Non lo sapevo e non lo immaginavo. Lo sport si esprime in modo sostanzialmente diverso dalla letteratura.