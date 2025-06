Abbiamo letto L’estate di Totò Schillaci, il libro di Pippo Russo (DeriveApprodi), ma com’è? Un’autopsia culturale alla Palermo del sindaco Orlando, dove il bomber di Italia '90 fu un’allucinazione collettiva

Ma non è tutto. Il libro è anche un j’accuse. C’è un’intera pagina in cui Russo rovescia su Palermo una verità mai detta fino in fondo: che Schillaci non è mai stato davvero accolto, che la sua gloria è stata prima ignorata, poi sospettata, infine sminuita. “Ma dimmi piuttosto se lo avete mai considerato davvero un vostro concittadino… lo osservavate con degnazione… poi lo avete detestato quando vi ha fatto gol in Serie C… e in quel primo anno di Juventus in cui sorprendeva tutti, continuavate a guardarlo con diffidenza.” Il tono è feroce, quasi vendicativo. Russo non concede nulla alla città, ma nemmeno al lettore: ogni episodio familiare, ogni ritorno al padre silenzioso, ogni pallone calciato da ragazzini tra le auto in corsa, è un’occasione per forzare la memoria e trasformarla in materia di riflessione politica. L’identità siciliana, il disincanto postideologico, la periferia della Storia che ogni tanto si illude di contare: questo è il cuore del libro, e non ha niente di nostalgico. Semmai, è un trattato romanzato sulla delusione.