I bambini sono tutti bravissimi, estremamente abili nel trasmettere da un lato questo senso di abbandono e di disperazione totale, proprio dell'essere lì e voler tornare a casa, e dall'altro anche quell'essere incoscienti e totalmente ingenui, naïf, proprio come sono i bambini. Quando tu capisci chiaramente che li stanno per fregare, che li vogliono fare fuori, loro in realtà ci cadono: ma non è un errore di sceneggiatura, bensì è perfetto perché è esattamente così che sono i bambini. Eppure riescono a trovare la forza di resistere, perché se ti arrendi e ne esci rassegnato sono guai, sono cavoli amari. È questo l'insegnamento più grande di questo film, portato avanti anche da questi bravissimi attori bambini. Poi c'è la svolta e nella seconda parte il film si espande. Attraverso un sapiente gioco di regia ci fa entrare e uscire dal mondo di Buddy: ci fa prima uscire da una sorta di prigione-recinto, il playground del programma televisivo, e poi si va anche oltre, si va forse anche al di là dello schermo. Questo gioco tra schermo, tubo catodico e solitudine davanti a uno schermo, che ti fa perdere quella che è la cognizione del tempo, la cognizione dello spazio, anche gli affetti e le cose veramente preziose, è la cosa più interessante di un film estremamente intellettuale.