Buddy, diretto da Casper Kelly e interpretato tra gli altri da Cristin Milioti, Delaney Quinn, Topher Grace e Clint Howard, con le voci originali di Keegan-Michael Key, Michael Shannon e Patton Oswalt, è una parabola horror sulla solitudine anni Novanta. Il film horror con protagonisti i bambini ci ricorda una cosa: lo siamo stati anche noi e anche noi ci siamo sentiti soli. E dalla solitudine nascono i mostri. Un film che pareva essere solo un meme, qualcosa di semplice o banale, e che invece minuto dopo minuto acquisisce spessore, rivelandosi molto più profondo e molto più intellettuale. La prima parte è molto lineare e rappresenta proprio il loop del programma televisivo: ogni volta c'è una nuova puntata e tutto si azzera, non c'è prosecuzione, non c'è un domani e non c'è neanche speranza per questi bambini che si trovano lì, un po' come se fossero quasi drogati, un po' come se fossero lì da sempre. E soprattutto aleggia questo pupazzone, Buddy, che funziona un po' tipo il vampiro: così come il vampiro per entrare in casa deve essere fatto entrare, invitato a entrare, Buddy se tu lo chiami, se tu lo evochi, diventa grande e diventa terribile. Il tutto con effetti protesici a gogò, un uso della gommapiuma pensato volutamente per simulare quei vecchi costumi e poi schizzi di sangue improvvisi che danno al film una rotondità gore pazzesca.
I bambini sono tutti bravissimi, estremamente abili nel trasmettere da un lato questo senso di abbandono e di disperazione totale, proprio dell'essere lì e voler tornare a casa, e dall'altro anche quell'essere incoscienti e totalmente ingenui, naïf, proprio come sono i bambini. Quando tu capisci chiaramente che li stanno per fregare, che li vogliono fare fuori, loro in realtà ci cadono: ma non è un errore di sceneggiatura, bensì è perfetto perché è esattamente così che sono i bambini. Eppure riescono a trovare la forza di resistere, perché se ti arrendi e ne esci rassegnato sono guai, sono cavoli amari. È questo l'insegnamento più grande di questo film, portato avanti anche da questi bravissimi attori bambini. Poi c'è la svolta e nella seconda parte il film si espande. Attraverso un sapiente gioco di regia ci fa entrare e uscire dal mondo di Buddy: ci fa prima uscire da una sorta di prigione-recinto, il playground del programma televisivo, e poi si va anche oltre, si va forse anche al di là dello schermo. Questo gioco tra schermo, tubo catodico e solitudine davanti a uno schermo, che ti fa perdere quella che è la cognizione del tempo, la cognizione dello spazio, anche gli affetti e le cose veramente preziose, è la cosa più interessante di un film estremamente intellettuale.
Per chi è cresciuto negli anni Novanta quei personaggi televisivi diventavano degli amici veri, sembravano reali, quasi ti inghiottivano dentro lo schermo. Ecco, Buddy è proprio questo: non si limita a fare horror, ma attraverso l'horror, come spesso avviene nei film horror belli, non vuole solo spaventare, ma spiegare qualcos'altro, cioè la solitudine. Una solitudine che, se portata alle estreme conseguenze, genera mostri: una volta era il sonno della ragione a generare mostri, qui invece a generarli è la solitudine passata davanti a uno schermo. Ne viene fuori un film meraviglioso, con un finale incredibile che tra l'altro espande tantissimo il mondo di Buddy, lasciando anche qualche elemento un po' spiazzante che però contribuisce a rendere questo film estremamente intellettuale, estremamente alto e soprattutto una vera sorpresa.