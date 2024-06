Benvenuto eroe o Benvenuto assassino? l’incontro tra Chico Forti e Francesco Schettino raccontato da Vespa è bellissimo. Dice tutto di noi. E di Travaglio che fa il moralista…

L’incontro Forti/Schettino fa pensare a un racconto di guerra del giornalista scrittore barbone (e genio) Gian Carlo Fusco, che ora si legge nel libro L’Italia al dente (Sellerio). Durante la guerra civile spagnola un partigiano siciliano comunista del Fronte Popolare viene fatto prigioniero dalle truppe nere. Nella lurida cella arriva il comandante fascista per interrogarlo, picchiarlo e torturarlo, ma quando i due si trovano faccia a faccia si riconoscono. Sono cugini. Finisce che passano il resto della detenzione a cucinarsi pasta con le sarde di nascosto.

Tutto molto italiano, direbbero i moralisti, quelli che la pasta alle sarde la mangiano sì ci mancherebbe, ma tengono alla forma. Chissà che titolo farebbe Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano per raccontare l’incontro. Noialtri non ci stupiamo. Non ci stupisce Forti che è giustamente tornato in Italia per esigenze politiche. Non ci stupisce Schettino.

Non ci stupisce il reticolo di umanità, bios, che sottende la vita di fuori, le dichiarazioni ufficiali, che spesso le orienta, le determina, le fa esistere. La vita è un Forti e uno Schettino che si salutano e un Vespa che lo racconta. La vita, diceva Wittgenstein, è un formicaio.