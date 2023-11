Fermate la serie su “Le schegge” di Bret Easton Ellis. Luca Guadagnino è il re Mida della noia, non può rovinare un capolavoro

Le schegge (Einaudi, 2023) di Bret Easton Ellis è il romanzo della carriera, quello che hai tra le palle una volta soltanto nella vita. Quello che ti disturba, ti fa lasciar perdere, torna, è il morso di un serpente che non si rimargina. La stesura iniziò prima di Meno di zero ed esce nel 2023, circa quarant’anni dopo. Bella fatica, no? Nel frattempo, Ellis ha avuto il tempo di diventare uno degli scrittori più importanti degli Stati Uniti, quasi sempre con lo stesso libro, con lo stesso spasmo letterario, quello che lo riporta agli Anni Ottanta, alla violenza della ricchezza dell’alta borghesia. È quello che succede anche in Le schegge, dopo un “Bret” adolescente vive la forbice del lusso dei figli dei ricchi in college da ricchi mentre a Los Angeles gira un serial killer. Nel frattempo, Ellis è diventato più americano dell’America stessa. Non crede alla politica, né ai media, e con Bianco, una raccolta di saggi brevi su quasi tutto ciò che dovrebbe contare per uno scrittore del Ventunesimo secolo, pone le premesse per sfatare un mito a cui ci stiamo abituando: il progresso passa dalla censura, dalla cancel culture, dal conformismo. Nel corso di questi anni ha criticato il #MeToo, Twitter, persino il New York Times (giudizio condiviso da Jill Abrams in Mercanti di verità, Sellerio 2021). Tutto questo è, in parte, Le schegge, un romanzo inaccettabile in questi anni.