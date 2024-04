Il critico Serino stronca la finalista al Premio Strega Chiara Valerio (e il suo italiano): “Brava a parlare, ma meno a scrivere, tra persone carsiche, bande di capelli e...”

Negli ultimi giorni Gian Paolo Serino, noto critico letterario e scrittore, famoso per le sue stroncature, talvolta un po’ spietate, ha provato a domandarsi un po’ la stessa cosa in un recente articolo de Il Giornale e ne è emerso un fatto: il libro di Chiara Valerio presenta numerosi “errori” - o forse, come dicevano le maestre alle elementari, si potrebbero chiamare “orrori” – di cui Serino fa un’analisi un po’ perfida, ma alquanto efficace con un’esattezza quasi chirurgica. Noi non abbiamo ancora letto per intero il decantato romanzo, ma vedendo alcuni estratti, in effetti, viene un po’ da sorridere. Non si tratta in realtà di veri e propri “errori”, ma di bizzarri accostamenti, inusuali nella lingua italiana. Partiamo per esempio da una frase semplice:

“Mara era rimasta carsica”. Cercando la definizione di “carsico” sul dizionario - che fa pensare, di nuovo, alle scuole elementari e in particolari alle lezioni di geografia sulla conformazione delle montagne - si legge: “Del Carso, nome comune a varie zone delle Alpi Orientali di aspetto geologico e topografico affine.” Ma come fa allora una persona a essere carsica? Si chiede infatti, anche Serino. Chiara Valerio voleva forse dire in un modo piuttosto fantasioso che era “rimasta di sasso”? Oppure che aveva sviluppato delle protuberanze rocciose? Chi lo sa.

Abbiamo poi: “Aveva un taglio di capelli educato ma ventoso”. La frase risulta davvero divertente, se non fosse che è proprio difficile immaginare un taglio di capelli “educato” (Come fa a essere educato un taglio di capelli?), che poi d’altra parte però è anche “ventoso”, quindi forse svolazza, ma è anche tranquillo, e in ogni caso ha una personalità propria (un po’ confusa).

“Aveva liberato l'occhio destro da una banda di capelli”, fatichiamo un po’ a immaginare una “banda” di capelli, ma a questo proposito ci viene in aiuto Serino che commenta: “Io ero rimasto alla banda musicale” (in effetti, anche noi).

Vediamo infine: “Era di una cortesia marziale e un qualcosa di ondoso” Anche qui, la cortesia marziale ha forse un qualche richiamo alla disciplina, a qualche regime totalitario – chissà – ma il qualcosa di ondoso? Fra onde e venti, c’è forse un po’ di corrente in questo romanzo?