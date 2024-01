L'influencer Aitana Lopez, “Now And Then” dei Beatles e i Kiss generati dall'Ai. Ecco chi tanti anni fa aveva previsto tutto

Marco Stanzani di Red and Blue Relations ha scritto un post sui social nel quale, raccontando il caso di Gerry Christmas, l’album nel quale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, Gerry Scotti interpreta canzoni natalizie, operazione partita assai prima di Natale sui social, con una campagna meme senza precedenti in Italia, ecco, Marco Stanzani di Red and Blue Relations, vecchia volpe della comunicazione nel mondo dello spettacolo, ha scritto un post nel quale imbastisce una stretta relazione tra questa simpatica operazione natalizia e quella che, poco più di trent’anni fa, ha visto la nostra nazione tappezzata di cartelloni pubblicitari che vedevano un bambino giocare in terra, con su scritto, in bambinese “Fozza Itaia”. Era, non credo serva raccontarlo, il primo passo per l’annuncio della discesa in campo di Silvio Berlusconi, e quel Fozza Itaia sarebbe di lì a breve, in quel della Fiera della Pesca di Ancona, città dalla quale scrivo, diventata Forza Italia, con tutto quel che ne è seguito. Che anche Gerry Scotti, volto simpatico e gioviale della nostra televisione, prima ancora della nostra radio, voglia presentarsi in politica, ripresentarsi dovrei dire, è il non detto di quel post, mentre il detto è che l’arrivo dell’ai, cioè dell’intelligenza artificiale, avrebbe in qualche modo accelerato la fine di una discografia ormai da tempo in caduta libera, come se quanto da tempo proposto umanamente da tanti autori di hit italiane non fosse esattamente la medesima ministra. Proviamo allora a partire da qui, dall’arrivo dell’ai nel mondo della musica. Recentemente, non troppo recentemente, ma neanche troppo poco recentemente da farmi dire “tempo fa”, ho preso parte, in veste di spettatore, a un panel, così si chiamano oggi le conferenze, che aveva come tema l’Intelligenza Artificiale. Di più, aveva come tema come l’Intelligenza Artificiale influirà sul mondo della musica. Sì, avete capito bene, non ha influito e sta influendo, ma influirà. E in effetti, ascoltando i relatori parlare, non tutti ma quasi, la cosa che più balzava agli occhi è che si parlava di Intelligenza Artificiale ipotizzando futuri possibili, non raccontando l’oggi, volendo anche lo ieri. Si lanciavano ipotesi, anche piuttosto strampalate, laddove sarebbe bastato fare analisi basate su dati di fatto, sulla cronaca. Essendo un panel relativo al mondo della musica, era presente tra gli altri il presidente del Nuovo Imaie, per dire, si parlava di diritti d’autore, quindi di plagio massivo. E ripeto, se ne parlava come se fosse fantascienza, succederà o potrebbe succedere, in realtà succederà o potrebbe succedere quel che già succede da tempo, in quella che oggi è divenuta prassi. Sono intervenuto, non perché me lo avessero chiesto, ma più che altro per provare a indicare scenari ben più apocalittici di quelli prospettati, scenari che già stanno delineandosi in maniera piuttosto precisa. Proprio il presidente del Nuovo Imaie, Andrea Miccichè, ha detto un paio di cose che mi servono giuste giuste per portare il discorso laddove avevo deciso di portalo, il tutto mentre a breve sarebbe uscito un nuovo singolo dei Beatles, in realtà un vecchio provino portato a compimento con l’utilizzo dell’Ai e la gentile complicità dei due baronetti rimasti in vita, Paul e Ringo, l’Ai a portare a compimento la stesura del pezzo, Now and Then, e a interpretare con la voce di John quel che John, ovviamente, non può più interpretare. Prima ha raccontato di essere stato invitato a un concerto degli Abba, di esserci andato, di essersi chiesto, mentre cantavano, quanto mai fossero giovani, salvo poi scoprire che erano degli ologrammi degli Abba originali da giovani, come se il concerto degli ologrammi degli Abba non fosse cosa abbondantemente pubblicizzata. Poi, volendo sottolineare la centralità dell’uomo nel mondo e nel mondo dell’arte nello specifico, al panel prendeva parte anche Mariella Nava, in veste di artista, come se fosse l’arrivo dell’Ai a poter determinare una sua eventuale fuoriuscita dal sistema musica, non il semplice incedere del tempo, fuoriuscita già avvenuta da tempo, poi, quindi, volendo sottolineare la centralità dell’uomo nel mondo e nel mondo dell’arte nello specifico, ha detto qualcosa che suonava come “quando in un futuro dovesse capitare che andando al supermercato dovessi non trovare una cassiera, ecco, direi che è arrivato di andarmene da questo mondo”. Il tutto proprio nei giorni in cui su tutti i quotidiani nazionali si parlava del primo negozio non solo senza cassiere, già da tempo immemore nei supermercati è prevista la possibilità di passare da soli il codice a barra sotto lo scanner, in assenza di cassieri, ma addirittura di casse, tutto fatto in wi-fi, non fosse che l’e-commerce ha già da tempo avviato quella modifica di abitudini per cui oggi una buona porzione degli acquisti avviene online, Amazon docet.