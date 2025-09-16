Epistemologia della topa targata Pd: da Rosy Bindi a Virginia Libero, la neo-leader dei Gd che somiglia a Giorgia Meloni...

Periodo d’oro quello di Renzi al Pd, con l’introduzione del concetto di “quota rosa”, niente più che l’istituzionalizzazione della prassi già adottata da Silvio Berlusconi, che accoglieva fiumi di giovani segretarie e politicanti attirandosi le ire di chi avrebbe voluto essere al suo posto. Dopo Renzi, nulla poteva essere di più in fatto di bellezza. Il confine tra Pd e Forza Italia si stava lacerando pericolosamente. Allora, dalla Francia tornò Enrico Letta per distruggere quanto edificato da Renzi. Toccato il fondo, finalmente, giungiamo all’odierno regno estetico, quello dell’armocromia di Elly Schlein. Se Renzi è stata la Glasnost della gnacchera democratica, la Schlein è la sua Perestrojka: non c’è cambiamento senza trasparenza e non vi è trasparenza senza cambiamento. Come ogni rivoluzione che si rispetti, le cose devono tornare a come stavano prima di ogni deviazione. Bisogna tornare ai colori e alla bellezza delle figlie dei fiori. Bisogna tornare all’emancipazione sessuale tanto reclamata nel ’68 e dai campus americani. Serve un nuovo Vietnam – Gaza pare la guerra perfetta – e un esercito di ragazze che protestino accampate in tenda, che facciano all’amore al di là della famiglia tradizionale, non necessariamente in stanze in affitto a ottocento euro al mese a Milano o Bologna, e che siano politiche di professione. Bisogna ripartire dalla bellezza delle donne universitarie, e quale città poteva essere più perfetta se non Padova?