Ma lo sapete che la tv privata non l'ha inventata Silvio Berlusconi, ma Renato Angiolillo? Ecco la storia del visionario fondatore del giornale Il Tempo

A Roma, nel dicembre del 1956, si fa avanti il primo imprenditore italiano con una proposta di tv privata. È il senatore Renato Angiolillo, storico fondatore e direttore del quotidiano Il Tempo, plenipotenziario del Vaticano, della Dc e di molte altre consortorie americane e la sua Tempo Tv dovrebbe coprire, con il suo segnale, Lazio, Campania e Toscana, mentre a Napoli ci penserà il comandantissimo Achille Lauro con una tv tutta per il Sud. Tutto questo sulla base di precedenti europei, come quello che autorizza, nel 1955, la nascita nel Regno Unito della tv commerciale Itv (Independent Television). A Milano qualcuno storce il naso per tutta questa intraprendenza e, anticipando Tempo Tv, nel 1957 viene costituita la Televisione Libera (Tvl), società per azioni che vede riunirsi il gotha dell’imprenditoria, della finanza e della politica milanese per i capitali e di know how statunitense per quanto riguarda la fornitura degli impianti e di alcuni programmi. Il factotum di questa operazione segretissima è William A. Berns, dirigente americano della Rca e del network tv Nbc, in odore di Cia. Dopo aver contribuito all’installazione della rete commerciale inglese e a quella pubblica della Jugoslavia, Berns allaccia trattative con Spagna e Grecia. In Italia prende contatto con Attilio Volontieri – che aveva creato il Centro Milanese Cinetelevisivo per produrre filmati pubblicitari per Carosello -, Giovanni Vittorio Figari, industriale, figlio di primo letto dell’editore del Corriere della Sera Giuseppina Crespi. Per ottenere il superamento degli ostacoli di natura giuridica attraverso iniziative parlamentari, Berns si affida a un certo Umberto Ortolani, proprietario di Telemediterranea, società con le stesse finalità di Tvl. Viene selezionata anche una “signorina buonasera”, la graziosa Nataniela De Micheli, già volto della Rai di Milano sin dalle prime trasmissioni sperimentali di Corso Sempione.