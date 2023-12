Ecco perché il Fatto sull’inchino di Marra e Guè ha scritto una caz*ata

Siccome però questa è una guerra alla lupara bianca, e tutti i trucchi sono buoni per colpire il nemico, quello diverso contro cui potrebbe risultare facile armare le truppe cammellate, chi non si sente a disagio leggendo ex abrupto quei testi intrisi di sessismo e violenza, del resto, specie tra noi boomer?, ecco che nelle ore scorse a finire nel mirino dei cecchini è finito nientemente che Marracash, per intendersi colui che nel rap è al momento considerato uno dei più credibili protagonisti, per questioni di numeri, indubbiamente. Suo è il Marragheddon, quel fenomeno popolare che ha toccato Milano e Napoli raccogliendo intorno al suo nome il top degli artisti di settore e ha portato di fronte a quel top qualcosa come centoquarantamila spettatori, ma soprattutto per questione di credibilità, i suoi album sono tra i più ascoltati di sempre e le sue rime apprezzate anche da chi in genere non segue il rap, colto, intelligente, profondo, decisamente lontano da quelle rime così truci che tanto hanno scandalizzato i benpensanti. Succede che il cronista Davide Milosa, sulle pagine del Fatto Quotidiano, ha raccontato la storia di come, a suo dire, Marracash e Guè Pequeno, in due occasioni diverse, avrebbero fatto “un inchino”, cioè si siano in qualche modo genuflessi, più o meno metaforicamente, a un boss della mala della Barona, quartiere da cui Marracash notoriamente arriva. Il boss in questione, tale Nazzareno Calajò, detto Nazza, narcotrafficante agli arresti dal mese di aprile. Nel tratteggiare questo scenario, Milosa tira in ballo anche altri rapper, quali il giovane Young Rame, parlando di dichiarazioni della polizia penitenziaria, sia riguardo Marra che Guè, una cui foto con maglia che dice “Libertà per Nazza”, pur sottolineando come non ci sia nessun tipo di indagine su di loro. Quello che l’articolo vuole comunicarci è che il rap, chiamato da Milosa hip-pop, non per denigrare il genere, ma per evidente analfabetismo musicale del cronista, sia una sorta di epica della malavita, altro tassello di questa disinformazione atta a criminalizzare il diverso al solo scopo di sviare la narrazione reale, deresponsabilizzando chi di quella narrazione è autore primario, oltre che reale protagonista. Con Guè ho avuto in passato più volte modo di scontrarmi, perché pur ritenendolo uno dei più grandi talenti del rap italiano, ho sempre trovato quel talento sprecato, anche nel raccontare una vita di strada che, per origini, non gli appartiene. Ma mai mi troverei ad accusarlo di essere responsabile di un qualche crimine per il suo dire, volendo anche per il suo fare ammiccante, perché l’arte è arte, non risponde alla morale e non può che non risponderle per sua stessa natura, altrimenti non esisterebbe proprio l’idea di turbamento ma solo quella di bellezza. Per questi signori Johnny Cash, universalmente ritenuto un gigante del songwriting americano e non, sarebbe responsabile di rapine e omicidi, per il solo fatto di averli raccontati. E anche per aver frequentato, negli anni, personaggi dalla dubbia fama, stesso discorso per Frank Sinatra e chissà quanti altri cantanti. Ecco, Marracash, invece, mi sembra si sappia difendere già da solo. Lo ha fatto direttamente con le parole che seguono, attraverso delle stories su Instagram: “1) Non sono mai stato e mai sarò al servizio di nessuno. 2) Non è la prima volta che parlo di questi fatti e di queste persone, anzi lo faccio più o meno da 20 anni nelle canzoni e nelle interviste, ma è la prima volta che questa cosa viene utilizzata in questo nuovo clima di denuncia del nostro genere musicale. 3) Non ho mai inneggiato alla liberazione di criminali, mai detto ‘free nazza’ dal palco, ho salutato una persona che conosco, come uomo, da quando sono ragazzo. 4) Crescere nel mio quartiere mi ha fatto venire in contatto con realtà criminali, perché esistono, ma non mi ha mai impedito di essere una brava persona né di non saper distinguere il bene dal male. Ha solo reso la mia visione della realtà più completa e il racconto delle sue sfaccettature più realistico. 5) Il video di Infinite Love non è affatto un’ostentazione di ricchezza e violenza, ma l’esatto opposto. Nel video compaiono diversi pregiudicati e lo scopo è promuovere l’unità e la fratellanza tra quartieri proprio per cessare la rivalità e descrivere il disagio di chi resta intrappolato in una certa vita. 6) Non sono mai stato costretto a indossare nessuna maglietta e infatti non l’ho indossata. L’articolo sostiene il contrario ma non pubblica la foto, proprio perché non esiste. 7) Il 10% di cui si parla nell’articolo è la percentuale che Young Rome versa al suo management, esattamente come fanno tutti gli artisti. Mattia tra l’altro è uin bravo ragazzo, lavora e non ha pendenze con lo stato. 8) Non ho mai versato percentuali se non alle persone che lavorano alla mia musica con me. Riassumendo… è davvero mortificante realizzare che in questo momento il genere musical più popolare e più giovane in Italia sembra davvero essere sotto strategico attacco da parte di un certo tipo di istituzioni e di giornalismo; generici attacchi ai testi dei cosiddetti ‘trapper’, decontestualizzati e spogliati della musica fino a renderli indifendibili, poi le feste i piazza che saltano per una rilettura faziosa e ignorante di interpretazioni di realtà drammatiche che purtroppo esistono e che nel rap trovano semplicemente voce nonché denuncia. Sarebbero occasioni per l’apertura di dibattito e confronto con gli autori, invece vengono criminalizzati e scartati come spazzatura. Ulteriori occasioni perse per questo Paese di molte pance e poche teste”.