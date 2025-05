Ok, ma conoscete la storia della musica cattolica a Chicago (dove è nato Papa Leone XIV)? Ecco perché Prevost è la voce armonica tra la città che lo ha cresciuto e la Chiesa che ora guida

La musica cattolica a Chicago è un mosaico sonoro che riflette la città stessa: multiculturale, vivace, in continua evoluzione. Le messe non sono più solo in latino o inglese, ma in spagnolo, polacco, filippino e swahili, accompagnate da cori gospel, chitarre, tamburi e persino maracas. Le parrocchie si sono trasformate in palcoscenici spirituali dove la tradizione convive con l’innovazione: l’organo a canne convive con tastiere digitali e melodie che strizzano l’occhio al jazz o alla world music. Proprio per tornare ai tempi degli immigrati, la musica era identità, resistenza, preghiera cantata. Quella stessa spinta popolare e inclusiva riecheggiava anche nel pensiero di Papa Francesco, il primo pontefice latinoamericano, cresciuto tra i ritmi del tango e le processioni argentine. Non è un caso che, sin dall’inizio del suo pontificato, abbia incoraggiato una liturgia “viva”, accessibile e capace di parlare al cuore, anche con strumenti moderni. Papa Francesco ha più volte ribadito che la musica sacra deve essere “bellezza al servizio della liturgia”, ma anche uno spazio aperto alla creatività e alla cultura del popolo. Ha elogiato cori parrocchiali, musicisti di strada, artisti che “non si esibiscono, ma pregano cantando”. A Chicago, dove storia e innovazione si fondono da sempre, questo messaggio è risuonato forte. E mentre alcune cattedrali restano fedeli al canto gregoriano, altre parrocchie fanno ballare i fedeli... spiritualmente parlando. Proprio in merito a questo arriviamo quindi a Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, il primo pontefice nato negli Stati Uniti, precisamente a Chicago, il 14 settembre 1955. Cresciuto in un ambiente multiculturale, ha respirato fin da giovane l'aria della musica cattolica locale, caratterizzata dalle famose fusioni e tradizioni liturgiche citate in precedenza. La sua formazione teologica e musicale, iniziata alla Catholic Theological Union di Chicago, ha contribuito a plasmare la sua visione della liturgia come espressione viva e coinvolgente della fede. Durante il suo cammino pastorale il nuovo Pontefice ha spesso insistito sul valore di una liturgia che non sia solo rito, ma esperienza viva, capace di toccare l’anima attraverso la bellezza. In un incontro del 2024 con una comunità dell’Illinois, disse: “La liturgia deve essere bella per aiutarci nella fede” che suona proprio come un invito a riscoprire la musica sacra come ponte tra il cuore e il divino. Eletto ormai da poco in questo 2025 riscopriamo il suo pensiero sulla musica stessa, il suo pontificato riporta un certo gusto per la solennità, con simboli tradizionali e riti storici, ma senza rinunciare al colore e al suono delle culture del mondo. Sotto la sua guida, la Chiesa si fa eco universale: accoglie cori polifonici, canti popolari e strumenti moderni, mantenendo saldo il legame tra radici e rinnovamento, proprio come l'origine della sua città natale. Papa Leone XIV è, in fondo, la voce armonica tra la Chicago che lo ha cresciuto e la Chiesa che ora guida: dove ogni nota, se ispirata dalla fede, può diventare preghiera, e io voglio crederci.