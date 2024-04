TikTok ha fatto anche cose buone. Come Serena Brancale che ci dice parolacce

Una canzone divertente, certo, ma anche che richiede una notevole preparazione vocale, con tutti quei cambi di tempo, quei vocalizzi, quel rappato così stretto su uno slang barese piuttosto insolito, almeno al grande pubblico. Perché, questa la notizia, la canzone ha incontrato il placet di un grande, grandissimo pubblico. Prima su Instagram e poi su TikTok la canzone sta veleggiando intorno ai dieci milioni di visualizzazioni, molto più che virale. Il video nel quale la nostra scherza col suo collaboratore in auto, cantandola e suonandola, a fare il resto. Viralissimo ovunque, verrebbe da dire. Al punto che la nostra, e come non capirla, ha cavalcato il tutto andando a tirare fuori un’altra canzone, La zia, sempre in barese, sempre su quel genere musicale, andando a rafforzare viralità e quindi successo. A breve Serena uscirà con un album, nel quale questo genere e questo slang troverà, si suppone, grande spazio, andando quindi a capitalizzare quanto fatto fin qui a beneficio di un pubblico molto più vasto di quello che l’ha seguita fin qui. A lato, tanto per andare a mettere altra carne al fuoco, la vicenda buffa di Nina Zilli. La quale, per merito di un suo fan sconosciuto, tale Giuseppe, durante il Festival di Sanremo ha visto la sua Per sempre, di dodici anni prima, divenire virale su TikTok, fatto che l’ha resa di nuovo popolare. La conseguenza è stata l’ingresso del brano in classifica su Spotify, per uno di quei miracoli impensabili a tavolino, il tutto proprio nei giorni nei quali Universal, la sua casa discografica dei tempi, ha deciso di scontrarsi frontalmente con il colosso social cinese, TikTok, imponendo di togliere tutte le proprie canzoni dalla rete. In sostanza, nel momento in cui la sua Per sempre stava diventando virale su TikTok, come in una commedia black, il brano scompariva proprio da quel social, andando però in classifica su Spotify. Strano il suo destino, canterebbe Giorgia, perché il tutto proverebbe come TikTok aiuti le case discografiche, Spotify è molto vezzeggiato dalla Universal, andando in qualche modo a vanificare il motivo dello scontro tra la major e il social stesso. Ora, proviamo a trarre qualche conclusione. TikTok è il male, siamo d’accordo. Un social che propone gare di rutti, gente che si sfila le t-shirt rimanendo a zizze di fuori, senza però farle vedere bene, scherzi e altre cazzate non può che essere il male. Ma come tutti i mali TikTok non viene solo per nuocere, ma se usato bene può servire a far diventare famosa una artista di grande talento come Serena Brancale, per di più non per un video nel quale si sfila la t-shirt rimanendo a zizze di fuori, non che non sia auspicabile, ma con due brani, U baccalà e La zia che sono due perle di bravura e potenziali hit internazionali (i miei figli me le hanno fatte sentire, come se non la conoscessi, provando a farmi l’indovinello: in che lingua canta?, convinti che dicessi portoghese). Nina Zilli, artista Universal, ha visto una sua canzone tornare in classifica dopo dodici anni, alla faccia della generazione usa e getta che ascolta musica di merda distrattamente. Insomma, anche TikTok (e Instagram) ha fatto cose buone, verrebbe da chiosare. Ora fuori le zizze.