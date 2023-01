"Max sempre più simile a Nelson Piquet". La dichiarazione della compagna di Verstappen che fa discutere

Kelly infatti, figlia di Nelson Piquet e sorella di Nelson Jr, è cresciuta nell'ambiente motoristico fin dalla sua nascita, e conosce alla perfezione le problematiche e le difficoltà del mondo delle quattro ruote. Il paragone con papà Nelson però, che secondo Kelly sarebbe "molto simile" al fidanzato Verstappen, non è stato particolarmente apprezzato dai fans: in molti sui social hanno ricordato le brutte uscite di Mr Piquet che, negli anni, ha insultato la memoria del defunto Ayrton Senna, ha usato epiteti razzisti per definire Lewis Hamilton, ha insultato la moglie di Nigel Mansell e ha usato il "sospetto dell'omofobia" per denigrare pubblicamente sia Senna che Hamilton.

"Assomigliare a Piquet", un paragone che per una figlia non può che essere il massimo complimento possibile, per il resto del mondo diventa un'incognita: in che cosa, Max Verstappen, assomiglierà davvero a Nelson Piquet?