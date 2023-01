Aldo Drudi: “Il nuovo casco di Valentino Rossi? Una bella tamarrata! E un omaggio a quel pilota lì…”

La livrea dell’anno scorso per il Team Gresini era dirompente, per il 2023 avete fatto un altro passo in avanti. Come l’hai pensata?



“L’idea era già ardita l’anno scorso, perché la scelta del colore era, mettiamola così, piuttosto inusuale. All’inizio questa moto ha suscitato un po’ di scalpore, non tutti erano convinti. Poi durante la stagione sono tornati a dirmi ‘ma alla fine sai che…’ e questa cosa ci ha dato la forza per andare avanti. Ormai quel colore è della nuova Gresini Racing, è il colore del rilancio. Il mix tra il rosso di Ducati e i colori Gresini ti restituisce questo contrasto acido - così si dice in gergo grafico - che crea novità, è un po’ di tendenza e devo dire che siamo stati i primi a muoverci in questo senso. Poi quando hai una moto di riferimento, che è quella dell’anno prima, diventa tutto più semplice: ci metti di fianco la nuova e a quel punto deve darti un impatto positivo. Se le paragoni - noi l’abbiamo fatto in ufficio con i file - quella dell’anno scorso sembra sua nonna”.



È già iconica in questa MotoGP.



“Si, ma bisogna anche essere onesti: le moto diventano belle quando vanno forte. L’anno scorso Enea ha vinto all’esordio, è stata un’avventura meravigliosa e così quel colore è diventato subito il colore”.