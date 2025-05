ANDREA CARNEVALE TOTALE A MOW: L’omicidio della madre, gli anni delle feste con Maradona, lo scudetto del Napoli, Italia Novanta, Sinner e il doping

Parliamo un po’ di calcio, a partirre da quel 10 maggio 1987. Pareggiate 1-1 con la Fiorentina - con un tuo gol - e vincete il primo scudetto della storia del Napoli. Che ricordi hai di quel giorno?



"Forse il giorno più bello della mia vita. Volevo lasciare il segno con un mio gol… e così andò. In quel momento mi sono sentito consacrato, forse lo ero già, ma ricordo di essermi sentito per la prima volta, per davvero, un calciatore".



Uno scudetto a Napoli, anzi il primo scudetto a Napoli...



"Ricordo una città abbottonata, scaramantica e silenziosa e poi l'esplosione".



Come pensi si stiano vivendo oggi queste giornate di attesa a Napoli?



"Come quarant’anni fa: abbottonati, scaramantici, in attesa…"



Quello scudetto è stato il momento più alto della tua carriera?



"Vorrei vivere dieci vite, per rivincere dieci volte il primo scudetto del Napoli".

Facciamo un salto a due anni dopo. Finale di Coppa Uefa, sei titolare in entrambe le partite e alla fine la coppa l’alzate voi.



"Senza nulla togliere all’Europa League ti posso assicurare che la Coppa Uefa era decisamente più complicata. Pensa solo che ci andavano le seconde classificate, che oggi vanno regolarmente in Champions League. Ai quarti trovammo la Juve e al ritorno ribaltammo il 2-0 dell’andata, poi in semifinale il Bayern Monaco e in finale lo Stoccarda".



Che ricordi di quella vittoria?



"A inizio stagione eravamo talmente convinti dei nostri mezzi che rinunciammo ai premi partita e puntammo tutto su un più cospicuo premio per la vittoria finale. Avevamo ragione noi".