CANNONATE A SALVE? Siamo stati a vedere il mondiale rugby Under 20, dove le partite e i giocatori spaccano ma tutto il resto (colpa della FIR?) sfiora il dramma

Sudafrica -Scozia è una festa del combattimento e si impongono 73-14 i primi, arrivo in ritardo ma gli amici che se la sono gustata assicurano che sia stata una super battaglia, poi mi godo Nuova Zelanda vs Irlanda con i secondi che iniziano con l’acceleratore spianato, regalando spettacolo, ma vengono puniti e sgretolati dai tutti neri, con un doloroso 69-22; poi poi finire con Italia vs Georgia: 19-19, Che dire, partita bruttina, con i georgiani a giocare come noi un tempo, la grande Italia tutta cuore di George Coste, una gran mischia e tre quarti aggressivi, per puntare sul contatto e sulla prevalenza di forza. L’Italia di Santamaria è uguale a tutte le nazionali federali: cose semplici, fisicità e possesso.



Garbisi, Ioane, Capuozzo e Menoncello sono riusciti con la loro classe a variare il menù nella nazionale maggiore, ma qui i ragazzoni under 20 sono dei bravi soldatini. Con gente che va dritto per dritto e gioca all’autoscontro, puoi vedere belle partite contro squadre più forti, pessime contro formazioni quasi dello stesso livello: perché non hanno un’idea che sia una di cosa fare con l’ovale in mano. Così la Georgia che gioca in 14 dal 13’ per l’espulsione di capitan Dvali, riesce a farci tanta paura. In 13 contro 14 (ma per alcuni minuti gli ospiti sono anche in 12 e chiedono mischia no contest) , nel finale ci superano per 19-12, con il loro numero 8, il carro armato Shioshvili che rompe 3 placcaggi. Nel 4’ di recupero gli azzurrini pareggiano con Todaro (le altre mete di Zanandrea e Casartelli, nostre; Khakhubia e Spanderlashvili, loro; con trasformazioni di Todaro e di Takaishvili). Lunedì prossimo l’Italia sfida l’Australia a Verona: sarà una grande partita! Gli italiani che la vogliono vedere si prendano tempo per una gita nel fortino del rugby tricolore, che ha fatto diventare realtà il sogno della Lega Nord anni ‘80.