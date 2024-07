Crudités alla Pedro Acosta: “Marc Marquez e Ducati? Il cattivo ha sempre un vantaggio". E su Martin e il mercato di KTM...

Per Acosta, che chiaramente non ha voluto perdere l’occasione per buttare un po’ di pepe verso gli avversari della Ducati, tutto ciò che resta da fare è guardare avanti. Lo dice a se stesso e sembra consigliarlo anche a Jorge Martin. “Ora vedo Martin felice, emozionato e entusiasta di Aprilia. Penso che sia un pilota che può essere davvero forte con quella moto. Sicuramente vuole dimostrare le capacità che ha e è un'opportunità grande per lui per poter vincere con un'altra moto".

Questione chiusa. Argomento trattato. E pagina da voltare, con Acosta che vuole parlare, piuttosto, di KTM. Ultimamente c’è stato qualche problema e lui stesso ha voluto raggiungere l’Austria per parlare con dirigenti e tecnici direttamente in fabbrica. Sul piano del mercato piloti, però, il giovane fenomeno spagnolo definisce impeccabili le mosse della casa austriaca. “Penso – ha concluso – che la formazione più pericolosa per tutti sia proprio la nostra: ci sono quattro piloti molto forti. KTM s’è mossa bene sul mercato e ha sorpreso un po’ anche me, perché mi aspettavo Enea Bastianini, da quello che leggevo, ma non Maverick Vinales. Pensavo che Vinales sarebbe andato altrove e invece è dei nostri. Questa è la formazione più forte di KTM da quando è in MotoGP”.