Il messaggio di Valentino Rossi per Pecco Bagnaia, che gli ha "salvato" il week end con la "regola del 46"

Perché a guardare le classifiche del Qatar, per Valentino Rossi non c’è stato molto da sorridere. O, meglio, non c’è stato molto da sorridere per il resto dei piloti della VR46 Academy. Se Pecco ha messo le ruote davanti a tutti, infatti, per Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Luca Marini le cose sono andate tutt’altro che bene. Ma, proprio come nella regola di Valentino Rossi, fare drammi non serve. Serve, invece, analizzare e lavorare. Di Franco Morbidelli e Luca Marini in qualche modo si sapeva. Uno, l’italobrasiliano del Team Pramac, non aveva praticamente mai guidato la sua nuova Ducati Desmosedici, dopo il brutto incidente di Portimao che lo aveva costretto a saltare sia i test di Sepang che quelli di Losail. Per il Morbido, quindi, il fine settimana del Qatar è servito a prendere le misure con una moto totalmente diversa da quelle che aveva guidato precedentemente in MotoGP e pure con una squadra nuova con cui fino a ora non ha avuto molto modo di confrontarsi. Il 21, dopo la Sprint del sabato, è riuscito a migliorare un po’ già nella gara della domenica e, come ha raccontato lui stesso, nel frattempo sta portando avanti un allenamento specifico anche per riabituare il fisico. “Dopo l’incidente – ha raccontato – sono dovuto stare fermo per oltre un mese: è chiaro che la mia condizione fisica è tutt’altro che ottimale e che in questo fine settimana ho sofferto un po’ di più anche perché sono lontano dalla migliore forma”. Più complessa, invece, la situazione di Luca Marini. Il fratello di Rossi, infatti, oltre che con le solite difficoltà della Honda, ha fatto i conti anche con un misterioso problema in più (abbiamo raccontato tutto qui) che ha condizionato l’intero fine settimana di gara. Nessuno si aspettava che sarebbe stato facile e il primo a non fare drammi per l’ultima posizione di sabato e la penultima di domenica è proprio lo stesso Marini.