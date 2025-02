Imane Khelif oro alle Olimpiadi di boxe? Iba rilancia: “Fuori dai mondiali di pugilato”. E Trump spara il decreto per “tenere gli uomini fuori dagli sport femminili”

Il pugilato non è solo una questione di ganci e jab, di sudore e gloria sul ring. A volte, i colpi più duri arrivano da fuori, da conferenze stampa, regolamenti federali e addirittura decreti presidenziali, dove le parole pesano come guantoni da dieci once. E così, dopo la medaglia d’oro conquistata ai Giochi di Parigi 2024, Imane Khelif si ritrova al centro di un nuovo round, ma questa volta il quadrato è quello della politica internazionale e delle regole sportive.

L’Iba non fa marcia indietro

L’International Boxing Association (Iba) ha deciso: “Imane Khelif non è idonea per i Mondiali. Non soddisfa i criteri di eleggibilità,” ha dichiarato senza esitazioni Chris Roberts, segretario generale e ceo dell’Iba, durante una conferenza stampa a Niš, in Serbia, dove dal prossimo 8 marzo si terranno i Campionati Mondiali di pugilato femminile. La decisione si basa su un test di eleggibilità di genere condotto nel 2023, che aveva già escluso la pugile algerina da competizioni precedenti.

“Le nostre regole tecniche stabiliscono chiaramente i requisiti e i criteri di eleggibilità per l'evento. Conduciamo test di eleggibilità di genere in modo casuale e continueremo a farlo durante i Mondiali,” ha ribadito Roberts, lasciando poco spazio a interpretazioni.

Il problema, però, è che la stessa Khelif ha potuto gareggiare (e vincere) alle Olimpiadi di Parigi, grazie alla decisione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di non riconoscere la validità dei test dell’Iba, definiti “fallaci e illegittimi.” Un braccio di ferro tra due istituzioni sportive di peso, con Khelif nel mezzo.