La gaffe dell'interista Acerbi: in un colpo solo ha insultato allenatori dilettanti e... idraulici

Sentendo diversi allenatori che al massimo hanno ottenuto l’UEFA B o C, il loro giudizio è che, a meno che non si abbia molta esperienza, è quasi impossibile entrare nel corso massimo. Anche perché sempre più ex calciatori provano la strada del coaching e occupano i pochi posti disponibili praticamente proprio per il fatto di essere ex calciatori. Anche perché a meno che non si abbiano grandi titoli di studio, difficilmente gli anni da allenatore dilettantistico riescono a superare gli anni di carriera da calciatore ad alti livelli. Basta vedere la lista del corso concluso di recente. Ci sono nomi meno celebri come l’ex centrocampista dell’Ascoli Davide Di Donato o il collega ex Cittadella e Chievo Manuel Iori. Poi però, a fianco a loro, in aula, si siederanno Alessandro Del Piero, Alberto Aquilani, Daniele Gastaldello e Andrea Barzagli. Due di loro, Daniele De Rossi e Raffaele Palladino, al momento allenano già ad alti livelli - uno già citato, la Spal in Serie B, l’altro sta andando molto bene con il Monza in Serie A. Per non parlare delle deleghe che molti allenatori professionisti ricevono per poter entrare subito in alcune realtà senza ancora avere il patentino adatto. Ecco perché, in altre parole (e con molti meno paragrafi), è palese che Acerbi abbia detto una cazzata. Tutti hanno la possibilità di iscriversi alle selezioni e leggere la graduatoria finale, ma lui come altri cento e passa professionisti di oggi hanno la strada in discesa grazie ai risultati ottenuti in carriera. Il problema è che con la sua frase ha insultato due categorie. Gli idraulici perché li ha fatti passare come quelli del primo lavoro buono, gli allenatori che, invece, provano ogni anno a entrare ai corsi UEFA A o PRO, li ha fatti sentire degli inconcludenti. Non c’è dubbio che chi ha avuto un passato da calciatore professionista meriti di avere un peso nel punteggio differente da chi non è stato un professionista de facto. Ma non si può essere così tanto riduzionisti. Per cui Acerbi sarà un ottimo studente, qualora decidesse davvero di entrare nel mondo degli allenatori. Ma per le conferenze stampa, magari, se arriverà a farle, gli suggeriamo anche un corso di public speaking.