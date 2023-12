La Juventus ruba? No, vince. E avrebbe meritato più di trentotto scudetti

2001: il gol di Nakata. Più sottile ma allo stesso tempo decisivo quanto accadde l’anno dopo. In un sistema serio non si cambiano le regole a campionato in corso. In Italia non ha mai funzionato così, lo si è visto anche la scorsa stagione con la farsa dei punti di penalità assegnati, tolti e riassegnati alla Juventus per le plusvalenze. Il 5 maggio 2001 la Corte Federale decise di punto in bianco di eliminare il limite dei giocatori extracomunitari che potevano scendere in campo: decisione presa pochi giorni prima di Juventus-Roma, finita 2-2 grazie ad un gol del giapponese Nakata, che non sarebbe subentrato dalla panchina se la regola non fosse stata cambiata in corso. Un pareggio che poi risultò decisivo per il terzo e per ora ultimo titolo dei giallorossi.