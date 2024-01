La nuova Supercoppa italiana è il miglior spot a favore della Superlega (e non è un bene)

A pochi giorni dalla finale tra Napoli e Inter - guarda caso le vincitrici di scudetto e Coppa Italia - con il ritorno in Italia di Fiorentina e Lazio, le squadre sconfitte in semifinale, che sono parse più scocciate per la trasferta (certo ben pagata, ma la foga agonistica è altra cosa) che desiderose di arrivare in finale, fanno discutere i dati della presenza del pubblico a Riad. Giovedì per Napoli-Fiorentina c’erano meno di diecimila spettatori, venerdì per Inter-Lazio erano ventimila in uno stadio, quello dedicato a Re Saud, con una capienza di venticinquemila posti. Per dire: tutte le partite della Supercoppa spagnola (Real Madrid-Atletico Madrid, Barcellona-Osasuna e la finale, ovviamente Real-Barcellona) la scorsa settimana hanno tutte superato le 23.500 presenze, per un sostanziale tutto esaurito. Forse accadrà per la finale di lunedì, ma la realtà è presto detta: se non giocano Juventus, Milan e Inter, della Supercoppa italiana non frega nulla a nessuno. Ora, la storia della Supercoppa italiana è già di suo la storia di una sceneggiatura non originale che, spesso, è stata portata su palcoscenici discutibili. Il trofeo è relativamente recente, essendo nato nel 1988, quando gli omologhi dei maggiori campionati europei erano già appuntamenti classici: il Charity Shield inglese era nato nel 1908, il Trophée des Champions francese nel 1955, la Supertaça portoghese nel 1981 (ma con alcune edizioni non ufficiali in precedenza) e la supercoppa spagnola nel 1982. Giusto la supercoppa tedesca ha appena un anno in più di quella italiana, ma almeno non è mai uscita dalla Germania, mentre la nostra Supercoppa ha da sempre onorato il pecunia non olet, cercando denari negli Stati Uniti (edizioni 1993 e 2003), nella Libia di Gheddafi (2002), in Cina per quattro volte (2009, 2011, 2012, 2015), in Qatar per due (2014 e 2016) e in Arabia Saudita, dove questa edizione è la quarta dopo quelle del 2018, 2019 e 2022, e altre tre nei prossimi cinque anni seguiranno da contratto. Ciò significa, banalmente che di 37 edizioni, ben tredici (oltre il 35%) si sono svolte dall’Italia, alla faccia del calcio del popolo, del rispetto per i tifosi – certe trasferte, per meri aspetti economici, sono possibili solo a una manciata di ultras, non di rado agevolati dai club, certo non al tifoso medio – e per la tradizione, concetto quanto mai ridicolo sulle bocche di alcuni dirigenti apicali del calcio le cui crociate, al cospetto di opere e omissioni, appaiono grottesche.