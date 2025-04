Ma veramente Valentino Rossi e Kimi Antonelli hanno dato tutto sui kart in un video di Ale Della Giusta? Ecco cosa è successo

È ormai diventata una tradizione quella che condividono Kimi Antonelli e Valentino Rossi: una giornata in pista durante le prime battute della stagione per allenarsi insieme e condividere la passione più grande. A volte sui kart, altre in macchina, come l'anno scorso, quando sia il dottore che il neo pilota di Formula 1 si trovavano all’Autodromo di Imola per testare le rispettive vetture GT3, i due italiani non si fanno mancare nulla nemmeno durante l'incipit di una delle stagioni più importanti delle rispettive carriere. Infatti, Kimi Antonelli si trova al debutto in Formula 1, ricco di soddisfazioni sia nel primo atto in Australia che a Shanghai, mentre Valentino Rossi correrà per il secondo anno consecutivo nel WEC con la BMW M4 GT3, in attesa di avere abbastanza esperienza per poterlo fare in classe Hypercar.