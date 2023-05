Marc Marquez se l’è tirata da solo! Il fratello Alex conferma: “Abbiamo perso un soldato!”

Per carità, non basta per dare la certezza che sia proprio l’attrice spagnola ad aver rubato il cuore di Marc Marquez, ma è qualcosa che si somma alle varie voci circolate. Chi avrebbe potuto dare una mano a capirci di più, invece, ha scelto la “via dell’omertà”. Il riferimento è a Alex Marquez che, interrogato sulla faccenda da una fan di Marc Marquez, s’è limitato a un laconico: “Io non ne so niente. Addio, abbiamo perso un soldato”. Un commento scherzoso, chiaramente, che però, pur non svelando il nome della nuova fiamma di Marc Marquez, sembra confermare che effettivamente il più grande dei fratelli di Cervera sta vivendo una love story di quelle impegnative. Da anni era single dopo la fine della relazione con Lucia Romero e, proprio spiegando il perché di quella rottura, Marc Marquez aveva aggiunto: “Io voglio pensare solo alle corse, voglio vincere almeno un altro mondiale e non c’è spazio, in questo momento, per nulla che possa distrarmi. Compresi i sentimenti”.

Poi, però, nel recente documentario pubblicato da Amazon Prime e prodotto dallo stesso Marquez, il campionissimo spagnolo se l’è praticamente tirata da solo (a giudicare dalle foto sotto non si può dire, però, che gli sia andata male): “Ho sempre pensato – aveva detto sempre in tono molto scherzoso – che a trent’anni per me arriverà l’amore definitivo. Quindi mi rimane poco tempo per godermi la vita”. I trent’anni, poi, l’ha compiuti nel mese di febbraio scorso e, a quanto pare, la previsione s’è avverata. Adesso gli rimane solo di farci sapere il nome e, magari, anche una data. Proprio come Luca Marini e Pecco Bagnaia, che faranno entrambi il grande passo entro il prossimo anno.