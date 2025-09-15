Mondiali di volley, ma quanti ct italiani deve battere l'Italia? Ora pure Zanini. E in campo il Belgio con Ferre Reggers e Seppe Rotty…

Dall’arrivo di Emanuele Zanini nel gennaio 2022, il ranking mondiale del Belgio è migliorato di nove posizioni – dalla ventiseiesima alla diciassettesima – e ha prodotto giocatori che si sono fatti notare anche nel campionato italiano. Ferre Reggers, opposto di 22 anni, è stato il migliore contro l'Ucraina con 23 punti. La sua esperienza in Superlega italiana con l'Allianz Milano lo ha formato tatticamente, rendendolo un elemento chiave della manovra offensiva di Zanini. Servirà fare attenzione anche a Seppe Rotty, due volte Player of the Year in patria nel 2022 e 2024 e ora suo trasferitosi all'Allianz Milano per la prossima stagione. Anche lui è stato tra i più positivi nella vittoria contro l’Ucraina, con 13 punti e 5 ace.