MOWGP F1, Francesco Mandelli ospite della nostra diretta: "Verstappen? Un bambino che si stancherà di giocare con Leclerc. Grande Sainz, fossi in Charles non sarei tranquillo"

Sul rapporto tra Leclerc e Sainz invece Mandelli è guardingo: "La lineup della Ferrari per me è la migliore. Sono due piloti molto leali, pronti a darsi battaglia ma sempre nell'ambito dello sport: grande rivalità ma con la voglia di fare bene soprattutto per la squadra. Io sono un grande fan di Sainz, per me è un grande pilota e non starei tranquillo se fossi in Leclerc perché se la macchina va così bene e lui inizia a capirla potrebbe dare un po' di fastidio".

Tante discussioni in diretta anche sulla questione più spinosa di questo fine settimana, la gestione da parte di FIA e Liberty Media delle polemiche scatenate dall'attacco terroristico a pochi chilometri da Jeddah di venerdì e dalla possibilità, poi scartata, di boicottare il weekend di gara: "La Formula 1 è un business - ha detto Mandelli - ma ricordiamoci che se a questo business togli completamente l'anima il disastro è assicurato".

L'ultima bomba lanciata dall'attore e presentatore riguarda il figlio d'arte Mick Schumacher, vittima in questo weekend di un brutto incidente in qualifica: "Più che parlare dell'incidente dobbiamo capire che "oggetto" è Mick Schumacher. Dobbiamo cominciare a chiederci che tipo di pilota è lui senza il suo cognome e forse anche lui se lo sta chiedendo. Probabilmente cerchi anche di più il limite quando sei così, perché vuoi dimostrare, vuoi ottenere dei risultati a tutti i costi e qualche volta prendersi dei rischi è l'unico modo".