L’obiettivo, spiegano dal team, è riuscire ad allenarsi con costanza nei prossimi giorni, aumentando gradualmente l’intensità. Ma tutto, compresa la partecipazione effettiva a Wimbledon, resta subordinato al responso dei primi allenamenti. Nessuna forzatura: Lorenzo vuole esserci, ma non a tutti i costi. La speranza è quella di rivedere presto il Musetti di Parigi, capace di mettere alle corde Rune e Zverev. L’errore da non commettere è quello di caricarlo di aspettative: dopo il rientro di Sinner a causa dello stop forzato per il caso Clostebol, la pressione su di lui era altissima. Ed è Verissimo che i tuoi casi non sono paragonabili, sia per l'attenzione mediatica che c'era nei confronti di Jannik, sia per la durata dello stop. Eppure, il principio di fondo è lo stesso: quando c'è un cambiamento, un imprevisto che sia fisico o mentale, non sappiamo minimamente il giocatore come potrà reagire. Se da un lato tutti ci auguriamo rivedere il Musetti che stava mettendo in difficoltà Carlos Alcarz, dall'altro non dobbiamo dare per scontato che ritrovi immediatamente la forma e la brillantezza che gli aveva consentito intraprendere questa scia positiva che ha sorpreso appassionati e intenditori di tennis.