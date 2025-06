Tra Sinner e Alcaraz c'è il più talentuoso di sempre? È chi è il LeBron del tennis? MCENROE SPARA GLI ACE. E sul discorso con Cahill e Zverev...

John McEnroe non si nasconde mai. Nemmeno quando gli chiedono chi, oggi, vincerebbe un’ipotetica partita contro Rafael Nadal al suo massimo livello, sul Philippe Chatrier: “Sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner sarebbero favoriti. Anche contro il miglior Nadal. Anche al Roland Garros”. E proprio al Roland Garros, come riporta il Corriere della Sera, lo hanno visto pedalare in palestra accanto ad Alcaraz. È lì che Carlos gli ha detto: “Sai, dimostri quarant’anni”. Una battuta che l’ex numero uno del mondo e oggi opinionista per Eurosport, ha raccontato sorridendo: “Carlitos è straordinario, e anche Jannik è sempre gentile e rispettoso con un vecchio rottame come me. Invecchiare non mi piace, non so se si è capito”. Ma Cosa pensa un campione che ha vinto sette Slam in carriera dei due astri nascenti del nostro tennis? “Ho parlato con Cahill e mi ha detto che durante i tre mesi di stop la priorità era non far perdere a Jannik il focus. Ci sono riusciti. A Parigi è tornato lo stesso Sinner che avevamo lasciato a Melbourne, con la coppa in mano. Non ho visto alcuna differenza. C’era un dubbio sulla tenuta fisica, ma il clima fresco lo ha aiutato. Peccato solo per quei tre match point”.