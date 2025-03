No, Jorge Martín non gestirà l’infortunio come Marc Marquez e sua madre lo sa bene: “Mi ha detto che le gare sono tante, la mano è una”

La madre di Martín, Susana Almoguera, ha raccontato in un'intervista a 'El Larguero' come la famiglia stia vivendo questo momento durissimo: "La vita è così, questo sport è come una ruota panoramica: a volte sei in alto, a volte in basso. L'importante è rialzarsi. Jorge ha avuto molti infortuni nella sua carriera, ma alla fine conta solo tornare in piedi", ha raccontato.

Il momento dell'incidente non poteva essere peggiore: l'emozione di iniziare la stagione con il numero #1 sulla sua Aprilia era altissima. “Aveva tanta voglia di salire sulla moto nuova, di inaugurare quel numero uno sulla carena. Dovrà aspettare un po', ma non importa. L'essenziale è recuperare bene. Come dice lui: 'Le gare sono tante, la mano solo una’". La ripresa dello spagnolo, adesso, dipende dall'evoluzione delle fratture e dai controlli medici. "Sta andando bene”, ha chiarito Susana, “Ma il recupero è lento. Lo scafoide è un osso complicato, ha problemi di vascolarizzazione e la sua guarigione è sempre delicata. Bisogna avere pazienza”.